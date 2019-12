Yli 200  000 ihmistä on parissa viikossa paennut Pohjois-Syyrian Idlibissä

Pohjois-Syyrian Idlibissä on kahden viime viikon aikana lähtenyt pakomatkalle yli 235 000 ihmistä, raportoi YK. Joukkopako on YK:n mukaan jättänyt melkein tyhjäksi Idlibin eteläosassa sijaitsevan Maaret al-Numanin alueen.

Syyrian hallitus ja sen liittolainen Venäjä ovat viime viikkoina kiihdyttäneet hyökkäystään Idlibissä. Hallinnon joukot ovat Venäjän ilmaiskujen avustuksella ottaneet viikossa hallintaansa kymmeniä kaupunkeja ja kyliä.

Idlib on viimeinen merkittävä alue, joka on Syyrian hallinnon vastustajien hallussa. Aluetta on hallinnut al-Qaidan entinen liittolainen Hayat Tahrir al-Sham -jihadistiryhmä. Alueella on noin kolme miljoonaa ihmistä, joista moni on siirtynyt sinne muualta Syyriasta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi sunnuntaina, että yli 80 000 syyrialaista oli alkanut paeta Idlibin alueelta kohti Turkin rajaa.