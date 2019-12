Yli 200 saanut surmansa Iranin mellakoissa, kertoo Amnesty

Ainakin 208 ihmistä on saanut surmansa Iranin polttoainemellakoissa, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International maanantaina. Järjestö muistutti, että nykyinenkin arvio on todennäköisesti liian pieni, vaikka se on 50 kuolonuhria suurempi kuin Amnestyn aikaisemmin antama luku.

Amnestyn mukaan verenvuodatus oli pahinta Shahriarin kaupungissa Teheranin maakunnassa, jossa kuoli kymmeniä.

Amnestyn edustajan Philip Lutherin mukaan uudet luvut ovat osoitus siitä, että Iranin turvallisuusjoukot "ovat joutuneet kauhistuttavan tappovimman valtaan".

– Lähes kaikki uhrit on ammuttu, sanottiin Amnestyn tiedotteessa.

Amnestyn mukaan uhrien omaisia on niin ikään kielletty puhumasta medialle ja joissain tapauksissa vaadittu maksamaan, ennen kuin he ovat saaneet ruumiit haudattavaksi.