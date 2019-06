Yli 400 mielenosoittajaa pidätetty Moskovassa – "Oletteko unohtaneet perustuslain?"

Moskovassa on pidätetty jo yli 400 ihmistä mielenosoituksissa, joissa vastustetaan muun muassa poliisien rankaisematta jättämistä rikoksista, kertovat oppositiolähteet. Poliisin mukaan pidätettyjä on huomattavasti vähemmän, noin 200. Pidätettyjen joukossa on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

Moskovan kaduilla on tänään kokoontunut yli tuhat mielenosoittajaa. Protestiin osallistuvat syyttivät lainvalvojia rikollisiksi ja vaativat poliisiterrorin lopettamista.

– Hävetkää, kansallispäivänä. Tämä on meidän maamme päivä! Oletteko unohtaneet perustuslain? poliisien raahaamat mielenosoittajat huusivat.

Mielenilmauksessa oli alun perin tarkoitus tukea toimittaja Ivan Golunovia, jonka huumesyytteistä poliisi luopui eilen. Osalla pidätetyistä oli yllään t-paitoja, joissa tuettiin Golunovia.

Venäjän poliisi luopui tiistaina huumesyytteistä Golunovia vastaan.

Golunoville luettiin lauantaina huumesyytteet kokaiinista ja muuntohuume mefedronista. Syytteet olivat raskaat, ja niistä olisi voinut koitua jopa 20 vuoden vankeus. Golunovin mukaan syytteet ovat tekaistuja ja johtuivat hänen toimittajan työstään.