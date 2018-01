Yli 90 kuollut Kabulin autopommi-iskussa – Pommit piilotettiin ambulanssiin

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tehdyn autopommi-iskun kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 90:n, kertovat viranomaiset. Lisäksi iskussa on haavoittunut lähes 160 ihmistä. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan, sillä osa haavoittuneista on kriittisessä tilassa.

Sisäministeriön tiedottajan Nasrat Rahimin mukaan ambulanssiin piilotetut pommit aiheuttivat räjähdyksen.

– Itsemurhapommittaja käytti ambulanssia päästäkseen tarkastuspisteiden ohi. Hän pääsi ensimmäisen tarkastuspisteen ohi sanomalla, että oli viemässä potilasta sairaalaan. Hänet tunnistettiin toisella tarkastuspisteellä, jolloin hän räjäytti räjähteillä täytetyn autonsa, Rahimi kertoo.

Äärijärjestö Taleban kertoo sosiaalisessa mediassa tehneensä iskun. Viikko sitten useat ihmiset saivat surmansa, kun Talebanin taistelijat hyökkäsivät luksushotelliin Kabulissa.

"Rikos ihmisyyttä vastaan"

Uutistoimisto AFP:n mukaan tämänpäiväinen isku tehtiin vilkkaalla alueella, jossa muun muassa Afganistanin hallinnolla on rakennuksia ja Euroopan unionilla toimisto. Rakennusten ikkunat tärisivät räjähdyksen voimasta ainakin kahden kilometrin säteellä.

Räjähdyspaikan lähellä sijaitseva sairaala on täyttynyt haavoittuneista. Ariana TV:lle haastattelun antanut mies kertoo yrittäneensä viedä haavoittuneen veljensä kyseiseen sairaalaan, mutta heidät käännytettiin pois.

– Ihmisiä, joilla ei ole hengenvaarallisia vammoja, pyydetään menemään muihin sairaaloihin, mies kertoo.

Tolo Newsin haastattelema mies kertoo olleensa kulkemassa räjähdyspaikan ohi, kun autopommi räjäytettiin.

– Kuulin ison räjähdyksen ja pyörryin. Siellä oli kymmenittäin kuolleita ihmisiä ja haavoittuneita. Verta oli lammikoittain, mies sanoo.

Afganistanin presidentinkanslia tuomitsi teon ja kutsui sitä "rikokseksi ihmisyyttä vastaan".