Yli 90 prosenttia äänistä laskettu – Romanian presidentti saa jatkokauden

Romanian istuva presidentti Klaus Iohannis saa jatkokautensa, kertovat viralliset ääntenlaskutulokset. Iohannis on saamassa tämänhetkisten tietojen mukaan reilut 63 prosenttia äänistä. Äänistä oli laskettu puoliltaöin Suomen aikaa 95 prosenttia.

Jo ovensuukyselyt ennakoivat Iohannisille jatkokautta.

– Lupaan olla presidentti kaikille romanialaisille... Moderni, eurooppalainen, normaali Romania voitti tänään, Iohannis julisti voiton varmistuessa.

Romaniassa äänestettiin sunnuntaina presidentinvaalien toisella kierroksella. Iohannisin vastaehdokkaana oli sosiaalidemokraattien (PSD) edustaja, entinen pääministeri Viorica Dancila, joka saa tämänhetkisten tietojen mukaan 37 prosenttia äänistä.

Tulos on korruptioskandaaleissa ryvettyneille sosiaalidemokraateille historiallisen heikko. Dancilan johtama hallitus kaatui aiemmin syksyllä epäluottamuslauseeseen.

PSD:n kannatus on romahtanut puolueen yritettyä muun muassa ajaa läpi lakia, joka olisi armahtanut korruptiosta tuomittuja poliitikkoja, joista nimekkäimmät edustivat PSD:tä. PSD on Romaniaa vuoteen 1989 asti hallinneen kommunistipuolueen perillinen, ja se on ollut maan valtapuolue myös viime vuosikymmenet.

EU-myönteinen, keskustaoikeistolainen Iohannis on kampanjoinut korruptiota vastaan ja toimivien julkisten instituutioiden ja oikeusvaltion puolesta. PSD on haukkunut häntä diktaattoriksi. Iohannis ei muun muassa suostunut kampanjoinnin aikana kasvokkain käytäviin vaaliväittelyihin vastaehdokkaidensa kanssa.

Iohannis on puolestaan kutsunut vastaehdokastaan "myrkyllisen valtajärjestelmän ruumiillistumaksi".

Romanian presidentin valtaoikeudet ovat melko suuret. Hän muun muassa johtaa maan ulkopolitiikkaa, osallistuu EU-kokouksiin ja nimittää pääministerin.