Yli kolme miljoonaa ihmistä on toipunut covid-19-taudista

Yli kolme miljoonaa ihmistä ympäri maailman on toipunut koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista, kertovat maailman virustilannetta seuraavan Worldometer-tilastosivun laskelmat.

Viruksesta toipuneiden määriä päivitetään eri maissa hieman eri tahtiin, joten lukema ei välttämättä täysin vastaa todellista tilannetta.

Vahvistettuja tartuntoja on kirjattu koko maailmassa lähes 6,5 miljoonaa, joten toistaiseksi noin puolet tartunnan saaneista on toipunut. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu maailmassa yhteensä yli 380 000, ja noin kolmella miljoonalla ihmisellä on yhä tartunta.

Vaihtelevan testauskapasiteetin vuoksi suuri määrä tartuntoja on myös todennäköisesti jäänyt havaitsematta.

Brasilia ylitti 30 000 koronakuoleman rajan

Brasilia on ylittänyt neljäntenä maana 30 000 koronavirukseen liittyvän kuoleman rajan. Maassa vahvistettiin tiistaina ennätyksellisesti yli 1 200 uutta kuolemantapausta, minkä myötä kokonaissaldo on nyt yli 31 000.

Uusia tartuntoja vahvistettiin yli 28 000. Vahvistettuja tartuntoja 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa on yli 550 000, eli toiseksi eniten maailmassa. Kuolemien määrässä Brasilian edellä ovat enää Yhdysvallat, Britannia ja Italia.

Todellisuudessa tartuntoja on Brasiliassa kaiken todennäköisyyden mukaan paljon enemmän, sillä maan testaus on pahasti puutteellista Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin verrattuna. Brasiliassa tehdyistä koronatesteistä yli puolet on ollut positiivisia, mikä kielii siitä, että paljon tartuntoja jää havaitsematta.

Latinalaisesta Amerikasta on tullut koronaviruspandemiassa viime viikkoina nopeimman kasvun aluetta. Brasiliassa kirjattiin tiistaina enemmän koronakuolemia kuin missään muussa maassa.

Tilanne on vakava myös Meksikossa, Perussa ja Ecuadorissa. Meksikossa kuolemia on kirjattu yli 10 000, Perussa yli 4 600 ja Ecuadorissa yli 3 400.

Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on tilastoitu Worldometer-tilastosivun mukaan Brasiliassa 147, Meksikossa 79, Perussa 141 ja Ecuadorissa 195. Suomessa vastaava luku on 58.

Sao Paulossa höllennetään rajoituksia

Brasilian osavaltioista virus on levinnyt eniten Sao Paulossa, jossa on liki 120 000 tartuntaa ja lähes 8 000 kuolemaa. Sao Paulossa raportoitiin tiistaina ennätysmäärä sekä tartuntoja että kuolemia, samana päivänä jona ympäri osavaltion avattiin kauppakeskuksia ja toimistoja. Itse Sao Paulon kaupungissa rajoituksia puretaan vasta kesäkuun puolivälissä.

Myös Rio de Janeiron osavaltiossa avattiin tiistaina liikkeitä ja uimarantoja.

Koronarajoituksista on tullut Brasiliassa poliittinen kiistakapula. Oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on kritisoinut toistuvasti rajoitustoimia, joiden hän näkee tuhoavan työpaikkoja.

Moni osavaltio on kuitenkin halunnut pitää rajoituksista kiinni. Jo kaksi terveysministeriä on joutunut lähtemään hallituksesta parin kuukauden sisällä ajauduttuaan erimielisyyksiin Bolsonaron kanssa.