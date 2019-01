Yli kymmenen vuotta koomassa ollut nainen synnytti pojan, poliisi etsii isää dna-testeillä

Yli vuosikymmenen koomassa ollut nainen on synnyttänyt Yhdysvalloissa pojan. Naista on hoidettu hoitokodissa, jonka kaikilta miespuolisilta työntekijöiltä on otettu dna-näytteet lapsen isän löytämiseksi. Arizonan poliisi tutkii tapausta seksuaalirikoksena.

Koomassa oleva 29-vuotias nainen synnytti lapsen joulukuun lopulla. Äiti ja lapsi vietiin pian synnytyksen jälkeen sairaalaan. Poliisi kommentoi heidän olevan "toipumassa".

Naisen perheen asianajaja sanoi New York Times -lehdelle, että pikkuinen on syntynyt rakastavaan perheeseen ja hänestä huolehditaan. Asianajajan mukaan perhe on raivoissaan ja shokissa tyttärensä kohtelun vuoksi.

Hoitokodin toimitusjohtaja on eronnut skandaalin vuoksi.