Yli tuhat ihmistä pidätetty Moskovassa vapaita vaaleja vaativassa mielenosoituksessa

Yli tuhat mielenosoittajaa on pidätetty Moskovassa, kertoo poliisi. Moskovan kaupungintalolle kerääntyneet mielenosoittajat vaativat vapaita ja reiluja paikallisvaaleja. Syynä mielenosoitukseen on viranomaisten päätös sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle. Mielenosoituksiin on poliisin arvioiden mukaan osallistunut noin 3 500 ihmistä.

– 1 074 ihmistä on pidätetty erinäisistä rikoksista luvattoman mielenosoituksen aikana pääkaupungin keskustassa, poliisiviranomaiset kertoivat lauantai-iltana venäläisten uutistoimistojen mukaan.

Moskovan poliisin lehdistöpalvelu kertoi aiemmin päivällä uutistoimisto Interfaxille, että mielenosoittajia on tullut muualtakin, ja huomattava määrä onkin kaupungin ulkopuolelta.

Tämänpäiväinen mielenosoitus on periaatteessa jatkoa viikon takaiselle, joka oli viime vuosien suurin mielenosoitus maan pääkaupungissa. Viikko sitten 22 000 mielenosoittajaa vaati vapaita vaaleja Moskovan kaduilla.

Moscow Timesin mukaan poliisi teki myös iskun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin toimistolle, josta mielenosoituksia striimattiin suorana lähetyksenä. Poliisi iski myös itsenäisen Dozhd-televisiokanavan studioon, josta yhtälailla lähetettiin suoraa videokuvaa mielenilmauksesta.

Dozhdin päätoimittaja on joutunut kuulusteluihin, jotka liittyvät mielenosoituksiin liittyvään rikostutkintaan.

Moscow Timesin mukaan oppositiojohtaja Navalnyi oli kutsunut mielenosoitukset koolle, jotta kisasta poistetut ehdokkaat voisivat olla ehdolla syyskuun 8. päivänä järjestettävissä paikallisvaaleissa.

"Viranomaiset pidättävät ihmisiä, jotka haluavat haastaa heidät"

Aiemmin tällä viikolla Navalnyi sai mielenosoituksiin liittyen 30 päivän vankilatuomion.

Navalnyi kertoi pidätyksestään itse Instagram-tilillään julkaisemallaan videolla. Navalnyi kertoi videolla, että hänet otettiin kiinni, kun hän oli lähdössä kotoaan lenkkeilemään.

– Ihmiset ovat oikeassa väittäessään, että urheileminen ei ole välttämättä hyväksi, Navalnyi vitsaili videolla.

– Minut on pidätetty, ja nyt olen poliisiasemalla shortsit jalassa kuin mikäkin typerys.

Muita johtavia oppositiopoliitikkoja ja ehdokkaiksi ajateltuja ihmisiä pidätettiin myös ennen lauantaisten mielenosoitusten alkamista.

– Viranomaiset pidättävät ihmisiä, jotka haluavat haastaa heidät. Katsokaa mitä he tekevät – viranomaiset eivät pidä kansasta, kertoi mielenosoitukseen tänään osallistunut 68-vuotias eläkeläinen Elena Rastkova.

– Olen pelännyt koko ikäni, mutta nyt saa riittää. Jos jäämme kotiin, mikään ei muutu.

Maan tulevaisuus on vaarassa

Kremlinvastaiset puolueet on sysätty pois maan parlamentista presidentti Vladimir Putinin hallintokausien aikana. Paikallisvaalit ovat tämän vuoksi harvinainen mahdollisuus toisinajattelijoille tuoda mielipiteitään julkisuuteen.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on kutsunut mielenosoitusta luvattomaksi ja turvallisuusuhaksi. Hänen mielestään järjestys tullaan takaamaan asiaan kuuluvien lakien kautta.

Vaaleista hylätty ehdokas Dmitry Gudkov pidätettiin hieman ennen lauantaista marssia. Hän kertoi aiemmin, että Moskovassa on nyt kyse maan tulevaisuudesta.

– Jos häviämme nyt, vaalit eivät ole enää olemassa poliittisena työkaluna, hän kertoi.

– Käymme nyt keskustelua siitä, onko Venäjällä tänä päivänä laillista osallistua politiikkaan, hän lisäsi.

Turvatoimia oli kiristetty huomattavasti lauantaina pääkaupungin keskustassa. Joidenkin mielestä poliisin voimalliset vastaukset mielenilmauksiin ovat tehneet vain paikallisesti merkittävästä marginaaliaiheesta ison protestiliikkeen.

– Kuka olisi voinut kuvitella, että olisi tärkeätä ottaa osaa niinkin outoon ja tylsään asiaan kuin Moskovan paikallisvaalit? sanoi 30-vuotias kuvittaja Viktoria Popova AFP:lle.

Lähes 11 000 ihmistä osoitti kiinnostuksensa mielenilmaukselle Facebookissa.

Poliisi pyysi lehdistöä ilmoittamaan viranomaisille, jos se aikoo käsitellä mielenosoitusta. Kaupungin poliisi kehotti venäläisiä jättämään koko mielenosoituksen väliin.