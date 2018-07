Yli viikon luolassa loukossa olleet pojat löytyneet elossa Thaimaassa

Thaimaan pohjoisosassa yhdeksän päivää luolassa loukussa olleet 12 poikaa ja heidän jalkapallovalmentajansa on löydetty elossa, kertoi alueen kuvernööri maanantaina. Pojat ovat iältään 11–16-vuotiaita.

Kuvernööri Narongsak Osottanakornin mukaan luolassa edelleen olevista huolehditaan siihen asti, kunnes heidät voidaan siirtää sieltä pois. Tehtävä ei ole helppo, koska heidät täytyy kuljettaa useita kilometrejä luolan läpi, jossa on yhä paikoitellen vettä.

– Viemme heille ruokaa, ja lähetämme sinne sukellustaitoisen lääkärin, hän sanoi.

Pojat ja heidän valmentajansa menivät Tham Luangin luolaan 23. kesäkuuta suojaan rankkasateilta ja jäivät nousevien tulvavesien taakse. Alun perin heidän arveltiin olevan korkealla olevalla ulkonemalla, joka tunnetaan nimellä "Pattaya beach". He olivat kuitenkin vetäytyneet nelisensataa metriä kauemmaksi siitä.

Toivo on elänyt

Poikien ja valmentajan ystävät ja opettajat eivät ole missään vaiheessa luopuneet toivosta. Tinnakorn Boonpiemin 12-vuotias poika on loukussa olevien joukossa. Hän otti tiedon poikien löytymisestä vastaan ilolla.

– Olen niin iloinen. Toivon, että hän on fyysisesti ja henkisesti kunnossa. Pelkään, että tämä tapaus voi vaikuttaa häneen henkisesti, hän sanoi

Loukkuun jääneiden auttamiseksi aloitettiin kansainvälinen pelastusoperaatio. Thaimaalaisten lisäksi mukana oli yhdysvaltalaisia, australialaisia, kiinalaisia ja japanilaisia asiantuntijoita. Sukeltajat ovat vieneet luolaan satoja happipulloja ja perustaneet leirin sen sisälle.

Väsyneet sukulaiset ovat odottaneet epätoivoisina uutisia pojistaan luolan edustalla yli viikon. Lisäksi buddhalaiset munkit ovat rukoilleet luolan luona.

Kymmenen kilometriä pitkä Tham Luangin luola on Thaimaan pisimpiä. Sen sisällä on vaikea suunnistaa, koska siellä on kiemurtelevia onkaloita ja käytäviä.

Luolan ulkopuolella oleva kyltti varoittaa menemästä sen sisälle sadekauden aikana heinäkuussa ja marraskuussa.