Youtuben pääkonttorilla Kaliforniassa ammuttu – Lähteet ABC Newsille: Ei uskota liittyvän terrorismiin

ABC Newsille Youtuben pääkonttorin ampumista kommentoineiden viranomaislähteiden mukaan ampuminen ei vaikuta liittyvän terrorismiin. Asiaa kommentoi uutiskanavalle kaksi lähdettä, joiden mukaan alustavien tietojen perusteella Kaliforniassa tapahtunut ampuminen vaikuttaa olevan seuraus tilanteesta kotona.

Uutiskanava CNN:n viranomaislähteiden mukaan epäillyn ampujan uskotaan tunteneen ainakin yhden uhreista.

San Franciscon yleissairaala on kertonut, että sairaalaan on tuotu kolme ampumisessa haavoittunutta, uutisoi ABC News. Sairaalan tiedottajan mukaan yksi uhreista, 36-vuotias mies on kriittisessä tilassa. Kaksi muuta uhria ovat naisia, joista toisen vammat ovat vakavat. Toisen vammat ovat lievemmät.

Haavoittuneiden määrästä on tällä hetkellä epäselvyyttä. San Brunon poliisipäällikkö Ed Barberini puhui tiedotustilaisuudessa neljästä "uhrista, jotka on viety sairaalaan", mutta on epäselvää, onko ampuja laskettu mukaan tähän lukuun.

Valkoinen talo kertoi aiemmin, että presidentti Donald Trumpille on kerrottu tilanteesta ja hallinto seuraa tilannetta. Trump itse kommentoi asiaa Twitterissä.

– Minulle kerrottiin juuri ampumisesta Youtuben pääkonttorilla San Brunossa Kaliforniassa. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat kaikkien niiden luona, jotka ovat olleet osallisena, presidentti kirjoitti kiittäen paikalla olevia viranomaisia.

"Se oli hyvin kaaottista"

Poliisipäällikkö Barberinin mukaan poliisin saapuessa paikalle rakennuksesta pakeni lukuisia ihmisiä.

– Se oli hyvin kaoottista, kuten voitte kuvitella, hän sanoi pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa poliisi löysi ensin yhden haavoittuneen ihmisen, jota oli selvästi ammuttu. Useiden minuuttien päästä poliisi löysi toisen ihmisen, jota oli ammuttu. Tämän henkilön ampumahaava vaikutti Barberinin mukaan olleen itse aiheutettu.

– Kaksi uhria lisää löydettiin useita minuutteja myöhemmin, poliisipäällikkö jatkoi.

– Meillä on neljä uhria, jotka on kaikki kuljetettu (sairaalaan) ampumahaavoihin liittyvien vammojen takia. Ja meillä on yksi kohde, joka on kuollut rakennuksen sisällä itse aiheutettuun vammaan. Uskomme tällä hetkellä hänen olevan ampuja.