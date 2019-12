Zelenskyi ja Putin tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ensimmäisen tapaamisen aikataulu venyi Ranskan Pariisissa pitkälle maanantai-iltaan.

Puoli kymmeneltä Suomen aikaa presidenttikaksikon kerrottiin olevan vielä tapaamisissa, mutta tapaamisten sisällöstä tai kulusta ei ollut juuri tihkunut tietoja.

Keskusteluiden tavoitteena oli löytää ratkaisuja Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Tuhansia ihmisiä on kuollut ja miljoona ihmistä jättänyt kotinsa Itä-Ukrainan sodan alettua vuonna 2014. Separatistit ottivat Luhanskin ja Donetskin alueet haltuunsa sen jälkeen kun Venäjä oli ilmoittanut liittävänsä Krimin niemimaan itseensä.

Zelenskyin ja Putinin tapaaminen oli osa laajempaa niin kutsutun Normandia-ryhmän huippukokousta. Ryhmään kuuluvat Ukrainan ja Venäjän lisäksi Ranska ja Saksa, ja molemmat presidentit kohtasivat myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kuin Saksan liittokanslerin Angela Merkelin.

Nelikon kerrottiin illalla suunnittelevan yhteistä lausuntoa.

– Johtajat ovat keskustelleet lausuntoluonnoksesta ja jokaisesta kohdasta käydään eläväistä keskustelua, Zelenskyin edustaja sanoi ja lisäsi, ettei ongelmia ollut ilmennyt.

Pelkkä tapaaminen jo voitto Zelenskyille

Keskustelujen ytimessä on Steinmeierin malliksi kutsuttu rauhansuunnitelma, johon Zelenskyi periaatteessa suostui aiemmin syksyllä. Sen mukaan Itä-Ukrainan kapinallisalueilla järjestettäisiin paikallisvaalit Ukrainan lakien mukaisesti. Jos kansainväliset tarkkailijat toteaisivat vaalit vapaiksi ja rehellisiksi, alueiden tilapäinen erityisasema voitaisiin vakiinnuttaa.

Zelenskyi on vakuuttanut suunnitelmaa vastustaville ukrainalaisille, ettei vaaleihin mennä ennen kuin kaikki ulkomaiset ja palkkasoturijoukot ovat laskeneet aseensa ja vetäytyneet Itä-Ukrainasta. Osapuolten on myös vaihdettava kaikki vangit. Epäselvää sen sijaan on, saisiko Ukraina Venäjän vastaisen rajansa kokonaan valvontaansa ennen vaaleja.

Etukäteen odotukset eivät olleet kovinkaan korkealla, vaan ensimmäiseltä tapaamiselta toivottiin lähinnä luottamuksen rakentamista kahden johtajan välille. Putin on ollut Venäjän vallan ytimessä jo pitkään, kun taas Zelenskyistä tuli presidentti vasta aiemmin tänä vuonna.

Sovittelutahtia ei voi kutsua kiivaaksi, sillä edellinen niin kutsutun Normandia-ryhmän kokous järjestettiin vuonna 2016.

Myös Zelenskyi itse toppuutteli jo ennen kokouksen alkamista.

– Haluan palata kokouksesta konkreettisten tulosten kera, mutta ymmärrän, ettemme voi saada kaikkea. Tapaaminen on voitto jo itsessään. Vuoden 2016 jälkeen vuoropuhelua ei ole ollut, hän sanoi.

Ukrainassa kokous herättikin ennakkoon ristiriitaisia tunteita. Sunnuntaina noin 5 000 ihmistä osoitti mieltään ja vaati Zelenskyiä pysymään lujana tapaamisessa.