Zimbabwen lentoturman syy edelleen hämärän peitossa – yhteistyö ilmailuviranomaisen kanssa takunnut

Neljän suomalaisen ja yhden zimbabwelaisen kuolemaan johtaneen lentoturman syy ei vielä sunnuntaina ollut selvillä. Zimbabwen kansallisen poliisin tiedottajan Paul Nyathin käsityksen mukaan pienkoneen perjantainen maahansyöksy oli onnettomuus.

STT:lle asiaa sunnuntaina kommentoinut Nyathi myös vahvisti Zimbabwen yleisradioyhtiön aiemmin kertoman tiedon, että turmakone oli Cessna 206. Kone oli lähtenyt Chiredzin kaupungista Zimbabwen kaakkoisosasta kohti Zimbabwen ja Sambian rajalla sijaitsevia Victorian putouksia.

Nyathin mukaan turmassa kuolleet suomalaiset olivat metsästysmatkalla. Hän myös kertoi, että paikallisviranomaiset pystyivät selvittämään turmassa kuolleiden suomalaisten henkilöllisyydet nopeasti, koska suomalaisilla oli ollut passit mukanaan.

Turmassa surmansa saaneiden joukossa olivat Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Pekka Ojanpää ja UPM:n Biorefining-liiketoiminnan johtaja Heikki Vappula. Muista onnettomuudessa kuolleista suomalaisista toinen oli STT:n tietojen mukaan 53-vuotias it-alan yrityksen toimitusjohtaja ja toinen 50-vuotias asianajotoimiston asianajaja ja osakas.

Surmansa saanut paikallinen oli koneen lentäjä Barry Style. Hän oli ammattimetsästäjä ja yksi paikallisen Buffalo Range Safaris -yrityksen omistajista.

Otkes odottaa yhteydenottoa Zimbabwesta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) odotti edelleen sunnuntaina yhteydenottoa Zimbabwen ilmailuviranomaisilta. Asiasta kertoneen Otkesin johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan Otkes jatkaa maanantaina yrityksiä saada yhteys Zimbabween.

– Uskon, että tarvittavat tiedot sieltä saadaan.

Nurmen mukaan se, että paikallisviranomaisiin on vaikea saada yhteyttä, heijastelee sitä, että yhteistyöpartnerit eivät ole tottuneet toimimaan toistensa kanssa.

Hänen mukaansa asiaan voi myös vaikuttaa, että paikallisviranomaiset saattavat olla työllistettyjä tutkinnan aloittamisen takia.

Nurmi sanoi lauantaina, että Otkesin näkövinkkelistä on erittäin harvinaista, ettei yhteyttä saada. Hänen mukaansa Otkesilla on hyvät ja toimivat yhteydet kaikkialle, minne esimerkiksi Suomesta on reittilentoja. Zimbabween yhteyksiä ei ole valmiina, koska sinne ei lennetä suoraan Suomesta eikä siellä ole suuria määriä suomalaisia.