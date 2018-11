Zimbabwen lentoturmassa menehtyivät Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja ja UPM:n johtaja – "Kollegat eri puolilla maailmaa jäävät kaipaamaan"

Zimbabwen lentoturmassa perjantaina kuolleiden joukossa olivat Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, 52, ja UPM Biorefining -liiketoiminnan johtaja Heikki Vappula, 51.

Zimbabwen yleisradioyhtiön mukaan suomalaisista heidän lisäkseen kuolivat 53-vuotias ja 50-vuotias mies sekä lentokoneen 48-vuotias zimbabwelainen lentäjä. 53-vuotias suomalainen oli tiettävästi it-alan yrityksen toimitusjohtaja ja 50-vuotias suomalainen asianajotoimiston asianajaja ja osakas.

Yleisradioyhtiö perusti tietonsa Zimbabwen kansallisen poliisin tiedottajan Paul Nyathin tietoihin.

Lassila & Tikanojan yhteiskuntajohtaja Jorma Mikkonen sanoo STT:lle, että Ojanpää oli Zimbabwessa lomailemassa metsästysmatkalla.

Ojanpää toimi Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana marraskuusta 2011 lähtien. Hänen oli tarkoitus lopettaa yhtiön palveluksessa tämän kuun lopulla ja siirtyä ensi kuun alusta alkaen Suomisen toimitusjohtajaksi.

Myös Heikki Vappula oli Zimbabwessa yksityismatkalla, kertoo UPM pörssitiedotteessa.

Vappula aloitti UPM:n palveluksessa vuonna 2006. Ennen uraa metsäteollisuudessa Vappula toimi Nokian palveluksessa 13 vuotta.

– Muistamme Heikkiä syvästi kiitollisina. Hän oli visionääri ja inspiroiva johtaja, joka janosi tuloksia. Niin kollegat kuin liikekumppanit eri puolilla maailmaa jäävät kaipaamaan hänen näkemyksellisyyttään ja hänen energiaansa, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen tiedotteessa.

Otkesista tuskin lähdetään paikan päälle

Zimbabwen yleisradioyhtiön mukaan kone oli Cessna 206. Se oli kuljettamassa matkustajia Chiredzin pienestä kaupungista Zimbabwen kaakkoisosasta kohti Victorian putouksia Zimbabwen ja Sambian rajalla, yleisradioyhtiö kertoi.

Onnettomuudessa kuolleiden ruumiit on kuljetettu Masvingon kaupungin sairaalaan ruumiinavausta varten.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) ei ole saanut tutkintatietoa Zimbabwen viranomaisilta pienkoneturmasta, kertoi Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi STT:lle lauantaina.

– Jotenkin vaikuttaa siltä, ettei ainakaan tänä viikonloppuna sitä saadakaan, hän lisäsi.

Nurmen mukaan nyt näyttää siltä, että turman tutkinnan takia Otkesista tuskin lähtee väkeä paikan päälle Zimbabween. Sen sijaan jos kone on valmistettu esimerkiksi Yhdysvalloissa, tietoja Suomeen saadaan ainakin sitä kautta.

Nurmi kertoo olevan hyvin tavanomaista, että eri maiden viranomaiset auttavat toisiaan lentoturmien tutkinnassa.

Hänen mukaansa rekisteri- ja operaattorivaltiolla sekä lentokoneen suunnitteluvaltiolla ja valmistusvaltiolla on oikeus nimetä edustaja tutkintaan.

– Sitten on vielä osallisvaltio, mikä tulee siitä, jos on maan kansalaisia uhreina. Tällä vaihtoehdolla on vähän rajoitetummat oikeudet päästä tietoihin. Se (oikeus) koskee erityisesti uhreihin liittyviä tietoja.

"Tyypillistä jälkeä, kun pienkone on pudonnut"

Nurmi kertoo katsoneensa turmapaikkakuvia, joita mediassa on ollut esillä. Hänen mukaansa kuvissa ei ole mitään erikoista.

– Aika tyypillistä jälkeä, kun pienlentokone on pudonnut. Tuolta se näyttää.

Nurmen mukaan Cessna-koneet ovat yleisiä ja luotettavia koneita. Ratkaisevaa ilmailussa on hänen mukaansa se, miten koneita ylläpidetään ja huolletaan.

– Hyvistäkin koneista saa huonoja laiminlyömällä huollon ja toisinpäin, Nurmi sanoo.

Suomalaisia kuljettanut pienkone syöksyi maahan vuoristoisella seudulla Masvingon maakunnassa Zimbabwen kaakkoisosassa perjantaiaamuna.

