Zimbabwen presidentti vakuuttaa tutkivansa maan turvallisuusjoukkojen toiminnan hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa

Zimbabwen presidentti Emmerson Mnangagwa vakuuttaa tutkivansa maan turvallisuusjoukkojen toiminnan viimeviikkoisissa mielenosoituksissa.

Mielenosoitukset alkoivat polttoaineiden hinnankorotuksesta ja maan turvallisuusjoukot vastasivat niihin kovaotteisesti. Turvallisuusjoukkojen toiminta on aiheuttanut myös kansainvälistä kritiikkiä.

Zimbabwen ihmisoikeusjärjestö NGO Forumin mukaan ainakin 12 ihmistä on kuollut ja 78 ihmistä on hoidettu ampumahaavojen takia. Lisäksi noin 700 ihmistä on otettu kiinni.

Mnangagwa kirjoittaa Twitterissä, että turvallisuusjoukkojen väkivaltaa ja huonoa käytöstä ei voi hyväksyä. Hän sanoi myös, että joukkojen toiminta on petollista uudelle Zimbabwelle.

Turvallisuusjoukkojen lisäksi Mnangagwa kritisoi protestoijien toimintaa. Hänen mukaansa kaikilla on oikeus protestoida, mutta nyt ei ollut kyse rauhanomaisesta protestoinnista.

Hän sanoi, että sattumanvarainen väkivalta ja kyyninen tuhoaminen kuten poliisiasemien ryöstäminen ei ole zimbabwelainen tapa.

Polttoaineiden hintaa vastustaneiden mielenosoitusten lisäksi maan oppositio ja ammattiyhdistysliike julistivat Zimbabween kolmen päivän yleislakon.

Nettiyhteyksen katkaiseminen tuomittiin jo aiemmin

Mielenosoituksia ja yleislakkoa yritettiin suitsia myös sillä, että Zimbabwen turvallisuusministeri Owen Ncube määräsi operaattorit katkaisemaan nettiyhteydet.

Maanantaina kerrottiin, että zimbabwelainen oikeusistuin tuomitsi internetyhteyksien katkaisemisen laittomaksi. Tuomioistuimen mukaan maan turvallisuusministerillä ei ollut valtuuksia määrätä internetin katkaisemista, vaan käsky olisi pitänyt tulla presidentiltä.

Tuomari käski operaattoreita palauttamaan nettiyhteydet toimintaan heti.

Pulaa ruoasta ja lääkkeistä

Zimbabwen talous on ollut pitkään vakavassa kriisissä, mutta kansa nousi barrikadeille kuultuaan polttoainehintojen korotuksista.

Maassa on ollut polttoaineen lisäksi pulaa myös ruoasta ja lääkkeistä.

Emmerson Mnangagwa julistettiin Zimbabwen presidentiksi heinäkuussa. Mnangagwa tunnetaan vuosikymmenet maata itsevaltaisesti hallinneen, toissa vuonna syrjäytetyn Robert Mugaben liittolaisena.