Zimbabwessa räjähdys vaalitilaisuudessa, toinen varapresidenteistä haavoittui

Zimbabwen presidentti Emmerson Mnangagwa uskoo, että hänen puolueensa vaalitilaisuudessa tapahtunut räjähdys oli häneen kohdistunut murhayritys. Räjähdyksen kerrottiin sattuneen muutaman sentin päässä hänestä. Presidentin mukaan "ei ollut vielä hänen aikansa lähteä".

Useita ihmisiä haavoittui räjähdyksessä valtapuolue Zanu-PF:n vaalitilaisuudessa. Presidentti ei vahingoittunut, mutta valtakunnallisen televisiokanavan mukaan varapresidentti Kembo Mohadi ja muita puolueen johtohahmoja haavoittui. Zimbawessa on kaksi varapresidenttiä.

Räjähdys sattui maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Bulawayossa, jossa puolue oli kampanjoimassa. Zimbabwessa järjestetään kesäkuun lopussa ensimmäiset vaalit sen jälkeen, kun maata 37 vuotta hallinnut Robert Mugabe syrjäytettiin viime syksynä.

Kansamurhasyytökset mustaavat mainetta

Kyseessä oli Mnangagwan ensimmäinen vaalitilaisuus kaupungissa. Opposition kannatus on Bulawayossa erityisen vahvaa, ja Mnangagwa on siellä huonossa maineessa. Hänen on syytetty olleen osallisena 1980-luvulla Bulawayon seudulla tapahtuneeseen Gukurahundin kansanmurhaan, jossa tapettiin 20 000 maan silloisen hallinnon vastustajaa.

Mnangagwa on vannonut, että Zimbabwen tämänkertaisista vaaleista tulee vapaat ja oikeudenmukaiset. Yleensä maan vaaleja ovat varjostaneet vaalivilppi ja väkivalta.

Presidenttiehdokkaita on tällä kertaa ennätykselliset 23.