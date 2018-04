Zuckerberg: Olen paras ihminen johtamaan Facebookia

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo olevansa paras ihminen johtamaan yhtiötä virheistä huolimatta.

Facebook kertoi eilen Suomen aikaa, että jopa 87 miljoonan yhteisöpalvelun käyttäjän tiedot annettiin luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle . Aiempi arvio on ollut noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Facebookin teknologiapomo Mike Schroepfer sanoi eilen julkilausumassa, että annetut tiedot olivat enimmäkseen yhdysvaltalaisten käyttäjien tietoja.

Yhtiö on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska Cambridge Analytica käytti hyväkseen Facebookin käyttäjien tietoja. Cambridge Analytica oli mukana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa.

Yhdysvalloissa kuluttajansuojaviranomainen FTC on avannut tutkinnan Facebookin käyttäjädatan käytöstä. Facebook on kertonut itsekin palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärin käytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty.

Zuckerberg on lupautunut todistamaan Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Edustajainhuoneen komitean mukaan Zuckerberg saapuu kuultavaksi 11. huhtikuuta.