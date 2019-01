Äänekosken Huiman kausi miesten 1B-divarissa on ollut hurjan mäkinen – ”Koripallo lajina itseluottamuksesta kiinni”

Kun katsoo koripallon miesten 1B-divisioonan tuloksia, on ensimmäinen mieleen nouseva kysymys: mitä ihmettä on kauden mittaan touhunnut Äänekosken Huima?



Äänekoskelaisten kausi lähti käyntiin surullisesti. Seitsemästä ottelusta perätysten tuli takkiin, ajoittain kovin rumin lukemin. Marraskuun 25. päivä Huima nappasi kauden avausvoittonsa ja sen jälkeen tilastoista löytyy pelkkiä V-kirjaimia. Voittoputkella on mittaa nyt kuusi ottelua.



-Joukkue muuttui viime kaudesta enemmän kuin osasin odottaa. Olen laskenut, että viime kauden kahdeksasta eniten peliaikaa saaneesta kaksi jäi tälle kaudelle Huimaan. Lisäksi harjoittelu oli kesällä ja syksyllä hajanaista, osittain Liikuntatalon remontin vuoksi ja loukkaantumisetkin vaivasivat. Kausi lähti käyntiin huonosti ja siitä muodostui vastoinkäymisten suma, Huiman päävalmentaja Pena Ranta purkaa murheellista kauden alkua.



Äänekosken Liikuntatalon remontin vuoksi Huiman otteluohjelma on ollut mielenkiintoinen. Kauden viisi ensimmäistä otteluaan Huiman miehet pelasivat vieraissa. Nyt on meneillään kuuden kotiottelun putki. Harjoituksia Huima piti kesällä ja syksyllä milloin missäkin lähialueen saleissa. Päävalmentaja Ranta on kuitenkin mielissään, että otteluohjelma järjestyi edellä mainittuun tapaan.



-Evakossa jouduttiin harjoittelemaan, mutta hyvä, ettei kotipelejä tarvinnut pelata muualla. Se olisi kuitenkin syönyt yleisömäärää, jos olisi esimerkiksi Laukaaseen siirretty kotiottelut syksyllä, Ranta pohtii.



”Kaikista pelaajista tuli esille huonot puolet”



Nyt Huima jyrää siis voittoputkessa, jota sen on mahdollisuus jatkaa tänään, kun Äänekoskelle saapuu vieraaksi Raholan Pyrkivä. Päävalmentaja näkee, että suurin tekijä kehitystarinassa on ollut parantunut itseluottamus.



-Ensinnäkin pitää nostaa hattua siitä, että vaikeuksien keskelläkin kaikki jaksoivat töitä tehdä ja treenata kovaa. Olemme päässeet loukkaantumisten helpotettua pelaamaan ehjemmällä kokoonpanolla, ja myös nuoret ovat ottaneet entistä suurempaa roolia kauden edetessä, Ranta pohtii.



-Koripallo on kuitenkin lajina itseluottamuksesta paljon kiinni. Kun meni huonosti, tuntui, että kaikista pelaajista tulivat huonot puolet esille. Nyt taas voittotilin karttuessa itseluottamus on kasvanut ja olemme pystyneet tiukat ottelut kääntämään eduksemme, Ranta iloitsee.



Tilastojen valossa Huimalle kaikki kaikessa on ollut kokenut Tuomas Viertola. Seitsemän kautta urallaan Korisliigassa pelannut Viertola palasi täksi kaudeksi Äänekoskelle pelattuaan Huiman riveissä edellisen kerran 2011-2012. 28-vuotias Viertola johtaa Huiman tilastoja niin pisteissä (21,2 per ottelu), levypalloissa (9,3) kuin syötöissä (4,8).



-Tuomas on meidän tärkein pelaaja, mutta iso tekijä on ollut muun muassa Jukka Ohtosen toipuminen alkukauden loukkaantumisesta. Lisäksi esiin täytyy nostaa meidän nuori kaarti, kuten 2002-syntyneet Veeti Jämsen ja Eelis Flyktman, jotka pelaavat 16-vuotiaaksi hienoa kautta, Ranta kertoo.



”Neljävuotinen projekti”



Voittoputkensa ansiosta Huima on noussut kiinni playoff-paikkaan. Kuusi voittoa 13 ottelusta oikeuttaa sarjataulukossa sijaan kahdeksan. Nykyvireellä Huiman sijoitus saattaa toki vielä nousta kohisten, sillä runkosarjaa on jäljellä yhdeksän ottelua. Toinen keskisuomalaisjoukkue 1B-divarissa eli Jyväskylän Weikot on kerännyt neljä voittoa. JyWen sijoitus sarjataulukossa on tällä hetkellä kymmenes.



Viime kauteen komean pelaajauransa päättänyt ja aiemminkin Huimaa jo pelaaja-valmentajan roolissa luotsannut 37-vuotias Pena Ranta näkee kuitenkin, että Huiman tähtäin on paljon tätä kautta pidemmällä.



-Aiemmin luotiin neljävuotinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa Huima 1A-divariin. Sitä suunnitelmaa olisi nyt kaksi vuotta jäljellä. Toki pyritään tälläkin kaudella playoffeihin, mutta pääasia on kehittää toimintaa niin, että sarjan kärkipaikat ovat ensi kaudella realismia. Se tavoite on oleellisempi kuin se, ollaanko tällä kaudella viidensiä vai yhdeksänsiä.