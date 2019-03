Äänekosken SM-hiihdot: Kaisa Mäkäräinen puhui uransa lopettamisesta – "Onko kuvio sellainen, että on järkevää tehdä tätä vielä"

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen oli suunnitellut osallistuvansa Äänekosken SM-hiihtoihin ja niin hän myös teki, vaikka samaan aikaan kilpailtiin ampumahiihdon SM-mitaleista Hämeenlinnassa.

– Kausi on kesken ja työt on tehtävä. Mun kilpailukausi jatkuu vielä pari viikkoa, koska on järkevä hiihtää niin kauan kuin on lunta. Sillä tavalla pystyy siirtämään harjoituskauden alkua vähän keväämmäksi, kun edellinen kausi jatkuu pidempään. Ehkä väsy ei tule syksyllä sitten niin aikaisin, Mäkäräinen sanoi.

Mäkäräinen ei siis ole lopettamassa uraansa tähän kauteen.

– Mitään dramaattista ilmoitusta ei ole tulossa. Kyllä mulla haluja voisi olla vielä vuosi jatkaa, Mäkäräinen ilmoitti.

Mutta.

– Ellei sitten kaikki palaset näytäi siltä, että jatkaminen ei ole mahdollista.

Millaisista palasista Mäkäräinen mahtaa puhua?

– Onko motivaatiota, onko terveyttä. On monta muutakin asiaa mitä pitää miettiä ja saada kohdalleen. Onko kuvio sellainen, että on järkevää tehdä tätä vielä, Mäkäräinen jatkoi salaperäisenä.

Ampumahiihtoliitto on ainakin yhden Mäkäräistä hiertäneen asian laittanut kohdilleen, kun se ei jatkanut saksalaisen huoltopäällikön Danielo Mullerin sopimusta. Mutta se ei välttämättä riitä Mäkäräiselle.

– Tämä (ampumahiihto) on kuitenkin joukkuelaji. Tarvitsen ympärille sellaisia ihmisiä ja sellaisen joukkueen, joka pystyy viemään minua eteenpäin. Mikään jäähdyttelyvuosi ei minua kiinnosta. Jos hiihdetään, niin sitten hiihdetään tosissaan, Mäkäråinen korosti.

Mäkäräisellä on tällä kaudella ollut ongelmia ampumisen kanssa. Huteja tuli liikaa mm. Östersundin MM-kisoissa, joista Mäkäräinen ei saanut mitalin mitalia.

– Olen joutunut tekemään vähän turhan paljon yksinään töitä ja se on näkynyt tuloksissa pikku hiljaa. Sellaisia harjoituksia ei saisi olla varsinkaan ammunnassa, että mulla ei ole siellä ketään kaveria katsomassa, kuten valmentajaa, Mäkäräinen totesi.

Suomalaiset joutuvat odottamaan vielä noin kuukauden päivät Mäkäräisen lopullista päätöstä uran jatkumisesta. Siihen asti Mäkäräinen toimii kuten tähänkin asti ja olettamuksella, että ura päättyy Italian Anterselvassa keväällä 2020 käytäviin MM-kisoihin. Mäkäräinen on treenannut Anterselvassa kesäisin ja pärjännyt siellä mukavasti myös kisoissa.

– Moni hyvä kilpakumppani on lopettamassa vuoden päästä ja heidän kanssaan onkin ollut puhetta, että josko pidettäisiin oikein kunnon Grande Finale, Mäkäräinen sanoi ja tarkoitti mm. Dorothea Wiereriä ja Jekaterina Jurlova-Perchtiä.

Eli vuosi vielä, Kaisa?

– Mutta nyt mä haluan työrauhan, että saan selvitettyä asioita. Oslosta (maailmancupin päätöksestä) on kulunut vasta viikko ja se on ollut aika hankala viikko. Olen aika sippi henkisesti ja kun henkinen lamaantuminen tulee, niin se tuntuu myös fyysisellä puolella. Ottaa aikaa elpyä kaudesta, Mäkäräinen sanoi.

– Siksi vielä ei ole mitään kerrottavaa, Mäkäräinen painotti.