Älykoripallo kertoo, miten heitto lähtee kädestä

Kuluva vuosikymmen on ollut koripalloilussa heittämisen vuosikymmen. Pallon heittäminen koriin on tietenkin aina ollut lajin idea, mutta tilastoanalytiikan myötä heittovalikoima on muuttunut täysin samalla kun Stephen Curryn ja Damian Lillardin kaltaiset tarkka-ampujat ovat mullistaneet käsitykset siitä, miten kaukaa koreja voi heittää.

Se on ollut koripallotaktiikan vallankumous. Taktiikan mahdollistava taito, heittäminen, on toistaiseksi kuitenkin ollut sivussa datavyörystä. Tarkkuudet ja heittojen osuudet eri etäisyyksiltä, tarkkuudet puolustajan läheisyyden mukaan, tarkkuudet eri puolustajia vastaan sekä lukuisat muut faktat ovat toki tarjolla ilmaiseksi kaikista NBA-peleistä.

Mutta se miten pallo lähtee heittäjän kädestä on tähän asti ollut pääosin harjaantuneen silmän ja asiantuntemuksen varassa. Helsinkiläisen SportIQ -yhtiön älypallo muuttaa tämän.

– Oikeastaan pallon sisällä on kompassi, toimitusjohtaja Harri Hohteri selittää.

Pallo lähettää heittäjän puhelimeen tiedon heittojen määrästä ja onnistumisprosentista, mutta myös niistä yksityiskohdista, jotka ovat erinomaisen heittotaidon ytimessä. Näitä ovat pallon lähtökulma, joka määrittää heiton kaaren, pallon alakierre, joka auttaa heittoa pomppimaan koriin ja heittoliikkeen samanlaisuus kerrasta toiseen. Sekä heittoliikkeen nopeus, joka osaltaan vaikuttaa siihen, saako koripalloilija heittonsa ilmoille puolustajan häirinnästä huolimatta.

Äly ei ole pallossa

Älypallon ja sovelluksen yhdistelmä toimii samalla omien suoritusten mittaamisen logiikalla kuin lukuisat harjoittelusovellukset, minkä lisäksi se mahdollistaa vertailun muiden käyttäjien kanssa.

– Ammattipelaajien ja juniorien lisäksi yllättävä asiakasryhmä ovat olleet kuntokoripalloilijat, jotka ovat koukuttuneet suoritustensa mittaamisesta, Hohteri sanoo.

Hohteri kertoo myyneensä neljä älypalloa NBA-joukkueelle, jonka nimeä hän ei voi kertoa.

– Valmentajaa kiinnosti se, pystyykö meidän pallollamme mittaamaan, kuinka paljon heitossa on kierrettä sivusuunnassa. Tärkeää oli, että sitä ei kerro valmentaja, vaan että palaute tulee objektiiviselta taholta.

SportIQ lupaa tarjota käyttäjille syyskuun lopussa myös tiedon siitä, mistä kohtaa kenttää heitto lähtee. Se mahdollistaa visualisoitujen heittokarttojen eli koripalloenglanniksi heat mapien tekemisen. Kotimainen Korisliiga tarjoaa pelaajatilastoissaan heittokartat, mutta ne erottelevat vain kahdeksan kohtaa kentästä. Lisäksi Korisliigan heittokartta perustuu ottelutilaston pitäjän hiirellä pelin aikana tekemään klikkaukseen heittopaikasta.

– Äly ei ole pallossa vaan softassa. Siksi pystymme kehittämään sitä koko ajan, Hohteri sanoo.

Sovelluksen tekoäly perustuu miljoonan heiton tietokantaan. Heittoja on taltioitu niin Petteri Koposelta ja Sasu Salinilta kuin junioriturnauksistakin.

– Meidän on täytynyt opettaa tekoälyä tunnistamaan tilanteet, joissa pelissä tapahtuu jotakin hassua, ettei syöttöä tulkita heitoksi, Hohteri kertoo.

Hanke kariutui pelaajien vastalauseisiin

Älypallo oli tarkoitus ottaa käyttöön Korisliigassa kuusi vuotta sitten. Hanke kuitenkin kariutui pelaajien äänekkäisiin vastalauseisiin, koska älysiru aiheutti palloon kuolleen kohdan, jonka osuessa lattiaan pallo ei pompannut kunnolla.

– Silloin taidettiin Koripalloliitossa tehdä päätös, ettei älypallolla pelata enää koskaan, Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm hymähtää.

– Mutta sen jälkeen on aika paljon vettä virrannut Vantaassa. Ei ole pois suljettua, että liigassa pelattaisiin tulevaisuudessa älypallolla, Westerholm jatkaa.

Nykyisen älypallon rakenne on erilainen kuin kuuden vuoden takaisen, ja sillä on Kansainvälisen koripalloliiton Fiban hyväksyntä. Kuuden vuoden takaiseen suunnitelmaan kuuluivat myös pelaajien kenkiin asennetut sirut, joiden avulla oli tarkoitus kerätä tietoa pelaajien liikkeistä ja sijainnista. Nykyään NBA tarjoaa tällaista pelaajien seurantaan perustuvaa tilastotietoa, mutta tieto kerätään kameroilla, ei siruilla.

Perjantaina käynnistyvän Korisliigan joukkueista Seagulls käyttää älypalloa heittoharjoituksissaan, mutta pelit pelataan Wilsonin palloilla. Wilson valmisti kuusi vuotta sitten hylätyn älypallon, mutta nykyisen älypallon kyljessä lukee SIQ. SportIQ:n yhteistyö Wilsonin kanssa ei kuitenkaan ole ohi, sillä älysirulla varustettuja Wilsonin palloja on käytetty tänä vuonna 3x3 -koripallossa.

Westerholm kertoo, että Wilsonin kolmivuotinen sopimus Korisliigan kanssa kattaa vielä perjantaina alkavan kauden.

– Nykyinen pallo on hyvin samankaltainen kuin ensimmäinen älypallo. Jos tietää, että sen sisällä on siru, se voi vaikuttaa mieleen. Mutta sillä on Fiba-status, joten kyllä se on varmasti kelvollinen. Jos pallon avulla halutaan kerätä tilastodataa, pitää olla täysi varmuus, että pallo toimii eikä virta lopu. Pieniä kysymysmerkkejä siinä on. Mutta ei se ole mahdotonta, Westerholm sanoo.

SportIQ lupaa älysirun patterin kestävän 500 tuntia, kun se on käytössä ja yhteydessä puhelinsovellukseen.