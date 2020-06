Ärsyttääkö Jyväskylän MM-rallin peruminen? Rallikuumetta helpottaa Keski-Suomen sorateillä päristeltävä Jämsän Äijien kisa

Autourheilukerho Jämsän Äijät tarjoaa helpotusta rallikuumeeseen. Kerho järjestää 8. elokuuta Keski-Suomessa kolmen erikoiskokeen pienoisrallin.

Samana päivänä samalla seudulla oli tarkoitus ajaa Jyväskylän MM-rallia, joka peruttiin koronavirustilanteen takia. Alun perin myös Jämsän Äijien kisan oli tarkoitus olla seurakilpailu, mutta koronan perumien rallien takia kerho päätti järjestää kisan isommalla kaavalla.

Jämsän ralli toteutetaan erikoisjärjestelyin, kiitos koronaviruksen. Autot huolletaan tien varressa, eli suurta varikkoaluetta ei tarvitse perustaa, ja kilpailijoita tiedotetaan virtuaalisella ilmoitustaululla. Järjestäjät ovat kontaktissa kilpailijoiden kanssa ainoastaan alussa tehtävän auton turvallisuustarkastuksen yhteydessä.

Rallipiireissä on spekuloitu, että kisassa saatetaan nähdä kansallisella tasolla koviakin kuskeja, sillä MM-rallin lisäksi myös SM-rallisarja on tauolla syyskuuhun saakka. Jämsän rallien kilpailujohtaja Jussi Pummila toteaa rallit.fi-sivustolle, että järjestäjien puolesta "vähän isompien nelivetoautojen" osallistuminen on toivottavaa.

Asiasta kertoi ensin rallit.fi-sivusto.