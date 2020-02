Ässät iski TPS:n kauden lähes pakettiin – Topias Haapanen suuri sankari

Ässät pelasi loistavan viikon Liigassa. Joukkue voitti kaikki kolme peliään ja kaatoi siinä sivussa TPS:n kaksi kertaa. Lauantaina peli turkulaisia vastaan päättyi Porissa 4–1. Ässät on nyt 12 pistettä TPS:n edellä sarjataulukossa.

Pelin suurimmaksi sankariksi nousi Ässien hyökkääjä Topias Haapanen, joka iski kaksi maalia. Ensimmäinen niistä oli erityisen upea, kun Haapanen kirmasi läpiajoon ja hämäsi komealla valelaukauksella turkulaisten maalivahti Erik Källgrenin. Samaa kikkaa on NHL:ssä nähty venäläistähti Nikita Kutsherovilta.

– Minä olen tehnyt saman harhautuksen kaksi kertaa, ennen kuin Kutsherov teki sen ensimmäistä kertaa. Se on fakta, Haapanen hymyili.

Haapanen oli muutenkin kentän päällikkö. Toisessa osumassa TPS:n puolustus jäi täysin kakkoseksi hänelle kaksinkamppailussa.

– Minulla oli jo ennen peliä sellainen tunne, että tänään kulkee. Todella hienoa on ollut pelata ja joukkueessa on upea henki. Kova halu on näyttää oma osaaminen, Haapanen sanoi.