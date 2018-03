Yhdeksän pudotuspelijoukkuetta kymmenestä on selvillä jääkiekon Liigassa. Lauantaina Ässät kukisti Tapparan 3–0 ja kasvatti eronsa Ilvekseen sekä HPK:hon seitsemään pisteeseen. Kummallakin takaa-ajajalla on jäljellä kaksi runkosarjaottelua.

Ässien maalintekijät olivat Jesperi Kotkaniemi , Ville Korhonen ja Juho Tommila . Andreas Bernard piti maalinsa puhtaana 24 torjunnalla.

Ilves hävisi vieraskaukalossa Jukureille 2–5, kun entinen Ilves-hyökkääjä Turo Asplund teki mikkeliläisille pisteet 2+1. HPK voitti Lukon 3–2. Hämeenlinnalaisten pisterohmu oli Teemu Turunen , joka keräsi kolme syöttöpistettä.

HPK:n ja Ilveksen pudotuspelimahdollisuudet ovat enää hyvin ohuet. Kymmenennellä sijalla viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni on Pelicans, jolla on viisi pistettä enemmän. Myös lahtelaisilla on jäljellä kaksi ottelua.

Perrinille ulkomaalaispelaajien maaliennätys

Pelicans pisti lauantaina koville sarjakakkosen TPS:n. Turkulaiset voittivat jatkoajan päätteeksi 6–5, kun Oula Palve (1+2) teki ratkaisumaalin. TPS:n pelasti jatkoajalle Eric Perrin (2+0), joka viimeisteli 5–5-tasoituksen puolitoista minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä.

Perrin nousi sarjan historian ulkomaalaispelaajien maalipörssin kärkeen ohi Darren Boykon . Perrinillä on 173 maalia.

TPS vahvisti kakkossijaansa, kun etumatka JYPiin ja Tapparaan kasvoi seitsemään pisteeseen. Tappara on pelannut ottelun vähemmän ja voi vielä saavuttaa turkulaiset.

Runkosarjan voiton jo aiemmin varmistanut Kärpät hävisi HIFK:lle 1–4. Samalla katkesi Kärppien 20 ottelun pisteputki. HIFK:n tehomiehet olivat Erik Thorell (2+0), Jarkko Malinen (1+1) ja Teemu Tallberg (1+1).

HIFK:lla on vielä mahdollisuus nousta neljän parhaan joukkoon. JYPillä ja Tapparalla on neljä pistettä HIFK:ta enemmän, kun helsinkiläisillä on pelaamatta kolme runkosarjaottelua.

Kuudentena on KalPa, joka nousi 4–3-voittoon JYPin kustannuksella. Tommi Jokinen tasoitti 3–3:een päätöserän puolivälin jälkeen, ja Alexandre Texier viimeisteli voittomaalin.