Ässien päävalmentaja vaihtui – Jyrki Aho väistyi

Mikael Kotkaniemi nousee jääkiekon liigajoukkue Ässien päävalmentajaksi. Ässät tiedotti tänään, että Jyrki Aho on vapautettu päävalmentajan toimesta.

Ässät tiedotti, että Kotkaniemi on joukkueen päävalmentaja kevääseen 2020 asti ulottuvalla sopimuksella. Hän on kuulunut kuluvan ja edellisen kauden ajan Ässien valmennusryhmään.

Ässät on pelannut viime aikoina kehnosti. Se on muun muassa hävinnyt viisi kotiotteluaan peräjälkeen.

Ässien urheilujohtajan Jari Korpisalon mukaan päätös valmentajan vaihdos oli kipeä, mutta se tehtiin seuran edun nimissä.

– Mikael Kotkaniemi on luonnollinen valinta meiltä tässä kohtaa. Hän on tehnyt täällä pitkään hyvää työtä ja tuntee joukkueen toimintatavat sekä Ässien kulttuurin. Tavoitteemme on menestyä tällä kaudella, ja ehdoton minimitavoitteemme on pelata puolivälierissä, Korpisalo lausui tiedotteessa.