Östberg ja Kläbo puolustavat asemiaan, Pärmäkoski tähyää voittoon Italiassa

Lauantai on Krista Pärmäkoskelle ratkaiseva päivä, jotta hän voi taistella paikasta kärkikolmikossa maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella. Ohjelmassa on kymmenen kilometrin yhteislähtökisa perinteisellä hiihtotavalla, ja viime vuonna Pärmäkoski oli Val di Fiemmessä vastaavalla matkalla toinen.

– Lauantaina on otettava se, mitä on otettavissa. Krista yrittää voittaa ja ottaa bonussekunteja, Pärmäkosken valmentaja ja Suomen päävalmentaja Matti Haavisto sanoi.

Kokonaistilannetta parantavia bonussekunteja on tarjolla matkan varrella kirimaalista ja kärkikolmikolle maalissa.

Haaviston mukaan suomalaiset kävivät kiertueen välipäivänä perjantaina kevyesti hiihtämässä ja testaamassa suksiaan Val di Fiemmessä. Kisa hiihdetään tykkilumiladulla muuten lumettomassa maisemassa.

– Perjantaina oli kirkas keli, mutta lauantaiksi on kaksi sääennustetta. Joko on selkeää tai sitten sataa kevyesti lunta, räntää tai vettä. Lumen lämpötila pysyy silti pakkasella, Haavisto kertoi puhelimitse Italiasta.

Alle puolet enää mukana

Kiertueen johtajan asemassa hiihtää norjalainen Ingvild Flugstad Östberg. Haaviston mukaan Östberg näytti jo syksyn harjoitusleireillä, että on kovassa vedossa. Vuosi sitten Östberg lähti Val di Fiemmen loppunousuun kärjessä, mutta Heidi Weng tuli Alpe Cermis -laskettelurinteessä lopulta ohi ja vei kiertueen voiton.

Pärmäkosken lisäksi suomalaisista ovat mukana Anne Kyllönen ja Laura Mononen. Kolmen hengen joukkue on naisten kisassa neljänneksi suurin, sillä poisjäännit ovat verottaneet joukkoa. Venäläishiihtäjiä naisten kisassa on kahdeksan, norjalaisia viisi ja ruotsalaisia neljä. Starttilistassa on 33 nimeä, joten hiihtäjämäärä on kutistunut puoleen viikko sitten aloittaneista 68:sta.

– Hiihtäjissä alkavat jo näkyä matkustamisen ja viiden kilpailun rasitukset. Kyllä suomalaiset ovat silti kilpailukykyisiä, päävalmentaja totesi.

Naisten kisa alkaa kello 15 Suomen aikaa. Miesten 15 kilometrin hiihto alkaa kello 16.10 Suomen aikaa, mutta ilman suomalaisia.

Miestenkin kaarti on kutistunut rankasti, sillä 105 aloittajasta enää 46 on mukana. Kiertuetta johtaa Tourin ensikertalainen, kolminkertainen olympiavoittaja Johannes Hösflot Kläbo.