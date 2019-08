”Jokainen piste on tärkeä, koska mitalitavoite kulkee yhä mukana” – katso runkosarjan päätösottelu JyPK-Honka suorana lähetyksenä tästä klo 14

Naisten jalkapalloliigan runkosarja päättyy tänään. Paikkansa kuuden parhaan joukkueen ylemmässä loppusarjassa jo varmistanut Jyväskylän Pallokerho emännöi päätöskierroksella Vaajakosken liikuntapuistossa FC Honkaa.



Vaikka JyPK onkin paikkansa yläloppusarjaan varmistanut, ei tämän päivän ottelu ole vähemmän tärkeä kuin yksikään aiemmista ajatellen jyväskyläläisten kunnianhimoista mitalitavoitetta. Runkosarjassa hankitut pisteet jäävät voimaan loppusarjojen alkaessa. Tällä hetkellä JyPK on kolmantena majailevaa Tikkurilan Palloseuraa kahdeksan pistettä perässä.



– Varmuus yläloppusarjan paikasta on hyvä juttu, mutta edelleen jokainen piste on tärkeä, koska mitalitavoite kulkee mukana. Tänään voitto olisi tärkeä, mutta yksikin piste hyvä suoritus, kun ottaa huomioon, kuinka kova vastustaja Honka on, tuumii JyPK-kapteeni Jasmin Miettinen.



JyPK:n viime aikojen vire on ollut tasaisen vahva. Joukkue on hävinnyt viimeksi heinäkuussa Ilveksen vieraana. Sen jälkeen jyväskyläläiset ovat pelanneet kuusi ottelua tappioitta. Tosin kolme viimeisintä ovat päättyneet tasapeliin. Ennen Honka-kohtaamista JyPK on sarjataulukossa viidentenä, 23 sarjapisteellä. Neljäntenä oleva Åland United ja kuudentena oleva KuPS ovat keränneet niin ikään 23 pistettä eli kolmikon erottaa taulukossa vain maaliero.



– Ollaan saatu ennen kauden alkua loukkaantuneita pelaajia vihdoin takaisin. Lisäksi yhteishenki joukkueessa on kauden mittaan kasvanut ja ollaan opittu luottamaan, että voidaan pärjätä kelle tahansa, kuten vierastasapeli HJK:ta vastaan osoitti, Miettinen pohtii joukkueensa hyvää virettä.



FC Honka on sarjassa toisena kerättyään 38 pistettä ja hävittyään kauden aikana toistaiseksi vain yhden ottelun. Honka jahtaa sarjataulukossa kärki HJK:ta, joka on tällä hetkellä espoolaisia viisi pinnaa karussa.



Hongan ja JyPK:n kauden ensimmäisessä kohtaamisessa Espoossa kotijoukkue voitti 2-0, kun Inka Kaivola ja Riikka Hannula osuivat avauspuolikkaalla. Espoolaisten ryhmästä löytyy useita nuorten maajoukkueiden vakiokasvoja, kuten Nana Yang, Dana Leskinen ja A-maajoukkueessakin nähty 19-vuotias Elli Pikkujämsä.



– Honka on tosi taitava joukkue, joka pelaa hyvin yhteen ja on hyvä viimeistelemään maalipaikoista, tietää topparina pelaava Miettinen.



Tänään Vaajakoskella on siis syytä odottaa äärimmäisen laadukasta futista. Kuten Miettinenkin mainitsi, JyPK osoitti kykenevänsä ottamaan pisteet keneltä tahansa pelaamalla pari viikkoa sitten 1-1-tasapelin HJK:n vieraana.



KSML.fi näyttää ottelun JyPK – FC Honka lauantaina 24.8. klo 14:00 alkaen.