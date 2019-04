”Keskivertoa viihdyttävämmät” KeuPa ja LeKi kohtaavat tänään kuudennessa välierässä – KeuPa kiinni Mestiksen finaalipaikassa

KeuPa HT:n vivahteikas kevät jääkiekon Mestiksessä jatkuu. Välieräsarja Lempäälän Kisaa vastaan on ensimmäistä kertaa tänään katkolla keuruulaisten kotihallissa. Ennen illan ottelua KeuPa johtaa välieriä voitoin 3-2. Jos siis KeuPa ottaa tänään neljännen voiton, etenee se finaaliin, jossa vastaan asettuu Imatran Ketterä.



Jos LeKi hakee tänään Keuruulta voiton ja pitkittää välieräsarjan ”game seveniin”, pelataan tuo ratkaisuottelu heti huomenna Lempäälässä.



– Tasainen sarja tämä kaiken kaikkiaan on. LeKi on erittäin taitava, mutta myös monipuolinen joukkue, joten fyysisyyttäkin löytyy. Uskon kuitenkin, että meidän materiaalin taso ja leveys ratkaisee tämän meille, KeuPan hyökkääjä Jesse Pelamo luottaa.

”Keskivertoa viihdyttävämpi playoff-ottelu”

Keskiviikkona Lempäälässä pelattu viides välierä oli uusi läiskä KeuPan jo muutoinkin värikkääseen playoff-taipaleeseen. Avauserässä, 12 minuutissa, LeKi karkasi jo 3-0 johtoon ja lempääläläiset vaikuttivat etenevän kolmanteen peräkkäiseen välierävoittoon. Avauserän viime hetkillä KeuPakin sai maalihanat auki, kun joukkueen runkosarjan paras pistemies Pelamo kavensi lukemiin 3-1.



Toisessa erässä KeuPa oli kuin uudestisyntynyt iskien yhteensä neljä maalia. Samaa tahtia vaikutti keittävän LeKin sipuli, mikä näkyi parhaiten ajassa 34:16-34:19, kun Joni Kuivila ja Otto Latvala onnistuivat ottamaan kolmen sekunnin sisään molemmat 2+10 minuutin jäähyn päähän kohdistuneesta taklauksesta. Kahden miehen ylivoimalla Olli Aittola siirsi KeuPan ottelussa ensimmäistä kertaa johtoon ja se oli menoa.



– Oli kyllä keskivertoa viihdyttävämpi playoff-ottelu keskiviikkona. Momentum vaihteli kovasti, kuten yleensäkin näissä peleissä, mutta me käytettiin meidän hetkemme tehokkaammin, 24-vuotias Pelamo näkee.



Kolmannessa erässä KeuPa osui vielä kolmesti, LeKi kerran, eli loppunumerot kirjattiin peräti 5-8 keuruulaisten eduksi. Kahden tehopisteen iltaa keskiviikkona KeuPan riveistä viettivät Pelamon lisäksi Juuso Mörsky, Anttoni Honka ja Janne Kumpulainen, mutta jokainen maali merkattiin eri KeuPa-soturille. LeKistä Janne Seppänen iski kolme tehopistettä (1+2).

”Puolustuksessa varaa kiristää”

Ennen pudotuspelien alkua KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen muistutti, että joukkueen pelitavan tulee perustua kurinalaiseen puolustamiseen. Tuota vasten tuskin kummankaan joukkueen valmentaja oli tyytyväinen toissapäiväiseen välierään, vaikka yleisö lienee viihtyneen.



– Koko tätä välieräsarjaa ajatellen puolustus on se, missä meillä on varaa yhä kiristää. Se tuottaa laadukkaampaa hyökkäämistäkin sitten, Pelamo myöntää.



Jos KeuPa-näkökulmasta toteutuisi pahin skenaario, nähdään tänään kauden viimeinen Keuruulla pelattava Mestis-ottelu. Se tarkoittaisi, että KeuPa häviäisi sekä tänään että huomenna ja päätyisi pronssiotteluun, joka pelataan TuTon kotihallissa Turussa.



Lieneekö todennäköisempää kuitenkin se, että Keuruulla pelataan Mestis-finaaleita toisena vuonna perätysten. Nyt KeuPalla on siihen kaksi ottelupalloa. Ainakaan jo viime keväänä KeuPan ensimmäistä Mestis-mestaruutta juhlimassa ollut Pelamo ei ole yllättynyt, että joukkue on jälleen kiinni finaalipaikassa, vaikka runkosarja sujui heikosti.



– Meidän potentiaalimme oli tiedossa. Meillä on pelaajia, jotka tietävät, mitä pytyn nostaminen tässä sarjassa vaatii.



Mestiksen kuudes välierä KeuPa HT – LeKi pelataan Keuruun jäähallissa perjantaina 12. huhtikuuta klo 18:30.