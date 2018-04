Espanjassa Costa del Solin rannoilla asustaa noin 30 000 suomalaista, mutta toistatuhatta ylimääräistä pesäpallofania eivät voi olla näkymättä Fuengirolan katukuvassa. Superpesis-avauksella on kuitenkin merkitystä myös paikalliselle suomalaisyhteisölle.

– Moni lähtee jo vapuksi Suomeen, mutta tiedän monien myös viivästyttäneen lähtöään pesäpalloilun takia. Meille tällä on merkitystä siksikin, että Imatran Pallo-Veikot on tuonut välineitä paikalliseen kouluun, kertoo taulupoikana viikonlopun otteluissa toiminut Ikaalisten Tarmon 1960-luvun pelimies Pekka Salomaa.

– Tänne on tullut väkeä niin paljon työn perässä, että suomalaisten keski-ikä on vain 47 vuotta. Koulussakin on 400 suomalaislasta, Salomaa muistuttaa.

Yksi Aurinkorannikon asukas käänsi katsomossa muutamankin pään. Jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka oli saapunut 15 kilometrin päästä ensimmäiseen pesäpalloilun pääsarjapeliinsä.

– On tämä kova juttu, että katsomoon saadaan 3 000 suomalaista. Miksei jalkapalloväki tuo kauden avauspelejään tänne? Hattua on nostettava sille, joka tämän idean on keksinyt. Ainoa ongelma on, etten saanut lentoa Suomeen alkuviikosta, koska koneet ovat aivan täynnä, Jortikka hymähti.

Pesäpallokauden avaus nähdään Espanjassa ainakin kahtena seuraavana keväänä.