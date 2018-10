”Sieltä tullaan korkealta ja kovaa” – JyväsLentis isännöi Cup-ottelussa moninkertaista Suomen mestaria

Tällä viikolla Jyväskylässä nähdään pitkästä aikaa liigatason lentopalloa. Sitä saapuu tarjoilemaan Kokkolan Tiikerit, jota 1-sarjassa pelaava JyväsLentis isännöi keskiviikkona lentopallon Suomen Cupin ottelussa.



- Ainakin pelaajista tuntuu varmasti mahtavalta päästä tällainen ottelu pelaamaan. Odotettavissa ei ole mitään puulaakipalloja, vaan sieltä tullaan korkealta ja kovaa, muotoilee JyLen valmentajista Juhana Autio.



Tiikerit on moninkertainen Suomen mestari – se on voittanut Mestaruusliigan keväinä 2013, 2015 ja 2016. Tällä hetkellä Tiikerit majailee miesten Mestaruusliigan keskikastissa. Se on voittanut seitsemästä ottelustaan kolme. Viimeisimmässä ottelussaan sunnuntaina Tiikerit hävisi Hurrikaani Loimaalle niukasti erin 2-3.



- Tärkeintä on, että pystyttäisiin pelaamaan omaa peliä ja keskittymään siihen, vaikka vastustaja onkin kova. Liikaa ei voi taktisia muutoksia ruveta miettimään yksittäiseen otteluun, Autio näkee.



Vielä ei ole paketti pysynyt kasassa



JyLe pelaa miesten 1-sarjassa ensimmäistä kauttaan perittyään sarjapaikan Liikunnan Riemulta. JyLen alkukausi lentopallon toiseksi korkeimmalla sarjatasolla on ollut hankala, sillä se on voittanut seitsemästä ottelustaan vain yhden. Tosin kuudesta tappiosta kolme on tullut erin 3-2.



- Eihän kausi ole toivotusti lähtenyt käyntiin. Harvinaisen paljon on ollut vaivoja ja muita poissaoloja. Jaakko Aninko ykkösharmina, sillä hän on ollut sivussa koko alkusyksyn, Autio toteaa.



Viimeisimmän erin 3-2 tulleen tappion JyväsLentis kärsi kotisalissaan sunnuntaina TUTO Volleyta vastaan.



- Se ottelu oli melkoinen mysteeri. Pelattiin kaksi loistavaa erää ja sen jälkeen oma peli sakkasi jokaisella osa-alueella. Siinä on mietittävää jatkoon, ettei sama tapahtuisi uudestaan, Autio ihmettelee.



- Meidän suurin ongelma onkin kokonaispaketin kasassa pitäminen. Ajoittain pelaamme loistavasti ja sitten välillä todella heikosti. Yksittäiset osa-alueet eivät niinkään ole ongelma.



Keskiviikkoiltana JyväsLentiksen miehiä ei luultavasti tarvitse otteluun erikseen sytytellä. Sen verran kovakätisiä kavereita moninkertaisen Suomen mestarin riveistä löytyy.



Lentopallon Suomen Cupin 1. kierrosta: JyLe – Tiikerit keskiviikkona 24. lokakuuta klo 18:30 Viitaniemessä, Gradia Jyväskylän liikuntasalissa.