1-sarjan pienin paikkakunta aloittanut tappioitta – ”Täällä pidetään, mitä ollaan sovittu”

Kyyjärven Kyky on aloittanut lentopallon miesten 1-sarjassa kautensa loistavasti. Lauantai-iltana Kyyjärven liikuntahallissa kohtaa kaksi tappioitta toistaiseksi etenevää joukkuetta, kun Kyky saa vieraakseen Iskun Tampereelta. Kyyjärveläisten kynsiin kauden ensimmäisillä kierroksilla ovat jääneet turkulainen TUTO Volley, Napapiirin Palloketut sekä tamperelainen Aitolahden Riento. Noissa otteluissa Kyky on hävinnyt vain yhden erän.



Viime kaudella Kyky ylsi runkosarjassa seitsemänneksi ja putosi puolivälierissä Maaningan Mahtia vastaan otteluvoitoin 0-2. Tällä kaudella miesten 1-sarjassa pelaa 13 joukkuetta eli kaksi viime kautta enemmän. Kahdeksan parasta etenevät edelleen pudotuspeleihin.



Kyyjärvi on noin 1300 asukkaallaan 1-sarjan paikkakunnista pienin, mutta pelaa suomalaisen lentopallon toiseksi korkeimmalla sarjatasolla jo kunnioitettavasti 15. kautta peräkkäin. 1-sarjan mestaruuden seura voitti 2014-2015. Nyt alkukauden perusteella Kyky taistelee jälleen kovista sijoituksista.

– Viime kaudella meni pelillisesti hieman heikommin ja se näkyi katsomon puolellakin. Mietittiin sitten, miten saataisiin taas vähän lisättyä panoksia toimintaan. Virallista tavoitetta meillä ei nytkään ole, mutta pudotuspeleihin pyrimme. Neljän parhaan joukkoon olisi sitten jo tosi hieno saavutus, Kyyjärven Kyvyn päävalmentaja Hannu Kalliojärvi juttelee.



Syy hyvälle kauden alulle löytyy Kalliojärven mukaan joukkueen tasapainoisuudesta ja laajentuneesta pelaajaringistä.



–Meillä on kasassa todella tasavahva joukkue ja kilpailua pelipaikoista. Kenenkään paikka avausmiehistössä ei ole sanottu. Meiltä löytyy muun muassa kaksi erinomaista passaria, latvialainen Martins Jansons sekä virolainen Tauno Lipp.

Ulkomaalaisvahvistusten luottamus ansaittu

Viime kaudesta Kyvyn kokoonpano onkin uudistunut rutkasti. Merkittävimpiä uusia vahvistuksia Kyvyn riveissä edustaa latvialainen kaksikko; passari Jansons sekä yleispelaaja Aivars Petrusevics, joka juhli viime keväänä 1-sarjan mestaruutta joensuulaisen Karelian Hurmoksen paidassa. Myös kotimaisia vahvistuksia saapui, kuten Sampo Volleyn väreissä viime kaudella Mestaruusliigan pronssia saavuttanut keskipelaaja Mikko Väliaho.

Moni suomalaispelaajista asuu muualla kuin Kyyjärvellä, kuten Jyväskylässä, ja he reissaavat joukkuetreeneihin keskimäärin parina iltana viikossa. Ammattilaisuuteen lentopallon 1-sarjassa ei pikkukunnan resursseilla pystytä taikka pyritä.



– Tiettyyn pisteeseen asti pystyy käymään töissä ja urheilemaan yhtä aikaa. Tämä kuvio sopii meille. Olemme pelaamalla 15 vuotta pysyneet 1-sarjassa ja yltäneet Mestaruusliigan kynnyksellekin asti, Kalliojärvi tuumii.



Erityisen mielenkiintoinen on Kyyjärven Kyvyn sopimus ulkomaalaisvahvistustensa kanssa, joita joukkueeseen on vuosien varrella saapunut useita varsinkin Baltian alueelta. Kaikki ulkomaalaispelaajat työskentelevät pelaamisen lisäksi Kyvyn pääsponsorin, betonialan yritys Betsetin tehtaalla.



– Kyyjärvelle saapui ensimmäinen virolaisvahvistus vuonna 1993. Me olemme ansainneet ulkomaalaisvahvistusten luottamuksen. He tietävät, että täällä pidetään se, mikä ollaan sovittu. Monilla Baltian alueelta saapuneilla pelaajilla on aiemmissa seuroissaan ollut ongelmia palkanmaksujen kanssa, Kalliojärvi esitelmöi.



Veto Kyyjärvelle on niin kova, ettei ulkomaalaispelaajien hankkiminen edes ole hankalaa. Tällä kaudella joukkueessa pelaa kaiken kaikkiaan neljä ulkomaalaista; kaksi latvialaista, yksi virolainen ja yksi ukrainalainen.



– Täällä aiemminkin pelannut Lipp otti kesällä itse yhteyttä ja kysyi, että tarvitsemmeko passaria. Ja hänen kanssaan yhdessä meille saapui Petrusevics, joka on varmasti sarjan top3-yleispelaaja, Kalliojärvi iloitsee.



– Kerran meillä oli pari serbialaisvahvistusta, jotka saivat pelaamisestaan korvauksen. Muuten he makoilivat päivät kämpillä ja katsoivat leffoja. Olivat aika kypsiä kauden jälkeen, sillä eihän täällä Kyyjärvellä oikein aktiviteetteja riitä, Kalliojärvi naureskelee.



Kyyjärvi jatkaa siis vuosien varrella hyväksi havaituilla kuvioilla. Nyt kasassa on erityisen mielenkiintoinen kattaus taitavia ulkomaalaisvahvistuksia, nuoria lupauksia sekä kotimaan kentillä jo Mestaruusliigassakin meritoituneita miehiä. Se voi 1-sarjassa riittää korkealle.



Kyyjärven Kyky – Rantaperkiön Isku pelataan lauantaina 6.10. klo 18:00 Kyyjärven liikuntahallissa.