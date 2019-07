14-vuotias jyväskyläläiskuski oli ylivoimainen kartingin SM-osakilpailussa – syksyllä on edessä historiallinen MM-kotikisa

Lievestuoreella sijaitseva Ruuhimäki Circuit on moottoriurheilun ystäville viikonlopun ajan kuuma paikka, ihan kirjaimellisesti. Suomen kartinghuiput kilpailevat paahtavassa helteessä SM-pisteistä neljässä eri luokassa.

Lauantaina ajettiin ensimmäiset osakilpailut ja suurin mielenkiinto kohdistui 12–14-vuotiaiden OKJ-luokkaan (Original Karting Junior), jossa lohjalainen Tuukka Taponen varmisti Suomen mestaruuden ajamalla päivän kilpailussa toiseksi. Osakilpailun voittoon ajoi kuitenkin 14-vuotias jyväskyläläinen Henri Sääskilahti, joka oli kotiradallaan ylivoimainen. Paalupaikalta startannut Sääskilahti voitti finaalin yli kahden sekunnin erolla Taposeen.

– Tosi hyvä kisa oli kokonaisuutena. Lähtö oli vähän huono ja Taponen pääsi ohittamaan. Ajoin siinä muutaman kierroksen perässä ja sitten Tuukka teki pienen virheen, niin pääsin kuittamaan. Ajoin sitten loppuun tasaisesti ja sieltä se voitto sitten tuli, Sääskilahti kommentoi.

Hän ajaa hiljattain perustetussa Parolin Finland kilpatiimissä, jossa on kaikkiaan viisi OK Junior -luokan kuljettajaa. Tiimipäällikkö Mikko Mennala antoi tunnustusta suojatilleen.

– Kaikki meni suunnitelmien mukaan. Henkka oli tänään ylivoimainen. Kahden sekunnin ero on kartingissa aika harvinainen. Puoli sekuntiakin on jo iso ero.

Sääskilahden kausi on ollut kuitenkin sen verran ailahteleva, että hän oli SM-sarjassa vasta kuudentena ennen Ruuhimäen osakilpailuja. Kartingin SM-sarjassa ajetaan viitenä viikonloppuna yhteensä 10 osakilpailua, joista seitsemän parasta tulosta jää voimaan. Viikonlopun jälkeen jäljellä on vielä kaksi Kouvolassa ajettavaa osakilpailua.

– Kausi on sujunut aika vaihtelevasti. On tullut yksi voitto aikaisemmin ja kakkossija, mutta sitten on ollut tosi huonoja sijoituksia. On ollut vähän teknistä vikaa ja välillä on kilpakumppani tullut vähän yli-innokkaasti ja olen ajautunut rengasvalliin. Sitten on ollut ihan omaakin mokaa, Sääskilahti myönsi.

Hänen tallikaverinsa, 12-vuotias laukaalainen Elias Halmiala ajoi lauantain kilpailussa viidenneksi. Hän oli ennen viikonloppua SM-pisteissä yhdeksäntenä.

– Ihan hyvä nousu lähtöpaikalta 13. Vähän oli auton kanssa ongelmia, mutta hanskalla paikattiin, Halmiala totesi.

Nuorten kartingkuskien kausi huipentuu syyskuussa MM-kisoihin, jotka järjestetään Powerparkin radalla Kauhavan Alahärmässä. Tapahtuma on sikäli poikkeuksellinen, että mestaruuksista ajetaan kerrasta poikki -menetelmällä. Parolin Finland -tiimi lähtee MM-kilpailuun kahdeksan kuljettajan voimin. Kuninkuusluokassa (OK) on mukana kolme kuljettajaa ja Junior-luokassa viisi, heidän joukossaan myös Sääskilahti ja Halmiala.

– MM-kisoissa taso on tietenkin todella kova. Ei ole vielä mitään tarkempaa tavoitetta, mutta hyvä sijoitus olisi sieltäkin hyvä saada, että saa sponsseja ja voi jatkaa tätä kartingia, Sääskilahti pohdiskeli.

– Varmaan ihan hieno kokemus päästä ajamaan siellä. Aika harvinaista, että se kisa on Suomessa. Katotaan mihin rahkeet riittää, mietti puolestaan Halmiala.

Parolin Finland -tallilla ei ole enää tällä kaudella mahdollisuutta Suomen mestaruuteen missään luokassa, joten MM-kotikisat tuovat mielenkiintoisen haasteen loppukauteen.

– Valmisteluita on tehty. Moottorikuviot on jo aika pitkälle sovittu, kun me ostetaan moottoripalvelu tallin ulkopuolelta. Pari viikkoa ennen MM-kisaa ajetaan esikisa, johon tietysti mennään, tiimipäällikkö Mennala kertoi.