16-vuotias Venla Karttunen vauhdissa Hyvinkäätä vastaan Hippoksella – löi kaksi Kirittärien neljästä kunnarista

Kakkosrajaleikkuri oli päivän lyöntiratkaisu Kirittärien kotiottelussa Hyvinkään Tahkoa vastaan. Emma Körkkö avasi pelin ensimmäisessä lyöntivuorossa vastustajan pienellä avustuksella, eikä Hyvinkää saanut sen jälkeen rajaa enää tukkoon. Kakkosrajasta onnistuivat vielä kahden kunnarin arvoisesti Venla Karttunen ja yhdellä kunnarilla Ella Korpela.

– On se vähän ironista. Katselimme ennen peliä, että kun kakkospuolelta on verkko kadonnut, niin tänään tulee sinne lyöntiä lujaa. Sieltähän ne sitten meni, kommentoi Hyvinkään pelinjohtaja Antti Yli-Saunamäki.

Edes etukäteisvalmistautuminen tai kuvion vaihtaminen eivät auttaneet hyviä lyöntejä vastaan.

– Karttusen Venlalta käytiin palaverissa yksi lyönti läpi, että kakkosrajaleikkurin se lyö hyvin, Yli-Saunamäki sanoi.

Jyväskyläläiset veivät ottelussa voiton lukemin 2–0 (12–0, 9–0).

Ensimmäinen jakso ratkesi jo sen ensimmäisessä vuoroparissa. Hyvinkää ei mahtanut ihanteellisessa säässä hyvin kantaneille lyönneille mitään.

Kun juoksuero alkoi lähestyä kymmentä, Jyväskylän pelinjohtaja Jussi "Nalle" Viljanen antoi joukkueensa pelata riskialtista ja iloista peliä.

Koppipallo jäi sikseen, ja Kirittäret teki tilannetta rohkeasti kahdellakin palolla lyöntijärjestyksen alkupäässä.

– Ekan vuoron jälkeen painoimme vähän käsijarruakin, Viljanen kuvaili ratkaisuja.

Myös toinen jakso jatkui tasaisten juoksujuhlien merkeissä. Hyvinkään Yli-Saunamäen mukaan nuoren joukkueen paukut eivät vain riittäneet tällä kertaa.

– Nyt tuli vastaan Suomen absoluuttinen huippu, joka tiesi, mitä teki meitä vastaan. Kirittäret oli erittäin hyvin valmistautunut tähän peliin, hän arvioi.

Ja Yli-Saunamäki oli oikeassa: Kirittäret palaveerasi peliä varten lauantaina.

– Johtuu eräästä syystä. Hävisimme keväällä ainoan harjoituspelimme ulkona Hyvinkäälle, kertoi Viljanen.

Ottelun ykköspalkittu, 16-vuotias Venla Karttunen oli pelissä ilmiliekeissä. Karttunen löi kahden kunnarin lisäksi kaksi yksittäistä juoksua. Hyvän vireen salaisuudeksi nuori pelaaja kertoi harjoittelun, mutta ei myöntänyt kakkosrajaleikkurin olleen harjoittelun keskiössä.

– Aika saman verran sitä on treenattu kuin muita lyöntejä, hän kertoi.

Yksi pelin jännittävimistä hetkistä nähtiin toisella jaksolla. Numerolle 6 vaihdettu Karttunen ratkoi ajolähdön varsilyönnillä, joka jäi kolmosrajaan täydellisen mittaiseksi. Juoksu tuli, vaikka lukkari häiritsi ratkaisua parhaansa mukaan.

– Siinä tuli vähän huono syöttö, niin se ei ollut ihan varrella lyöty, Karttunen myöntää.

Kirittäriin täksi kaudeksi siirtynyt Siri Eskola jatkoi myös vakuuttavia otteitaan mailan varressa. Hän takoi yhteensä kuusi juoksua, jotka tulivat vaihtelevilla lyöntiratkaisuilla.

Erityisen komea oli esimerkiksi kakkospolttajan ja kakkosvahdin väliin isketty kova saumalyönti, joka viimeisteli ensimmäisen jakson lukemiin 12–0. Eskola itse oli iloisissa tunnelmissa pelin jälkeen.

­– Juoksujuhlaa se oli. Ja kun juniori onnistui, siinä oli hyvä sitten mennä perässä, sanoi Eskola.

Eskola on nyt runkosarjan lyöjätilastossa toisena, vaikka hän on ollut pelaajakierron takia poissa kokoonpanosta kahdessa pelissä. Eskola on tehtaillut yhdeksässä pelissä yhteensä 32 juoksua, kun kärkipaikkaa pitävä Lapuan Virkiän lyöjätykki Janette Lepistö on lyönyt 11 pelissä 36 juoksua.

Hyvin menneen alkukauden tuloksena Eskola valittiin uransa ensimmäistä kertaa Itä–Länsi-arvo-otteluun.

– Jännittää, ja vähän se oli ylläri, mutta onhan se kausi mennyt hyvin, hän kommentoi.

Seuraavan kerran Kirittäret pelaa jo maanantaina Lappajärveä vastaan vieraissa. Peli on joukkueen viimeinen ennen juhannustaukoa.

– Täytyy miettiä kokoonpanoa, että säästelläänkö joitain pelaajia ja miten pelataan, kertoi Viljanen jatkosta tiiviissä pelitahdissa.