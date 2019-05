17-vuotias superlahjakkuus Jessica Kähärä paransi aitajuoksuennätystään lähes puoli sekuntia Jyväskylässä – rikkoi EM-rajan jo kolmannessa lajissa

Mikkelin Kilpa-Veikkojen 17-vuotias Jessica Kähärä vastasi Harjulla torstaina järjestettyjen Toukokuun kisojen kovimmasta suorituksesta. Hän juoksi 100 metrin aidat aikaan 13,71 ja paransi ennätystään peräti 45 sadasosaa. Samalla rikkoutui alle 20-vuotiaiden EM-kisojen tulosraja jo kolmannessa lajissa.

– Se oli sellainen hyvä ja ehjä juoksu. Lähtö oli vähän tahmea, mutta tuo loppu on mulle yleensä aika vahva. En osannut oikein odottaa mitään, kun juoksin vasta viime syksyn vikoissa kisoissa aidat ekaa kertaa naisten aitakorkeudella, Kähärä arvioi.

Hän osallistui Toukokuun kisoissa myös pituushyppyyn, jossa hänen hallikaudella hyppäämänsä ennätys on 632. Harjun koleassa kelissä parhaaksi jäi ensimmäisen kierroksen 598.

Eikä tässä vielä kaikki. Monilahjakas Kähärä hyppäsi hallikaudella aikuisten SM-kisojen mestariksi korkeushypyssä tuloksella 190. Kyseessä on Suomen ennätys sekä alle 23-vuotiaiden että alle 20-vuotiaiden sarjassa. Linda Sandblomin hyppäämä naisten halli-SE jäi vain sentin päähän. Kähärällä onkin edessään erikoinen ongelma, kun hänen täytyy päättää, mihin lajeihin ottaa osaa alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Ruotsin Boråsissa heinäkuussa.

– Maksimissaan kahteen lajiin voin ottaa osaa aikataulusyistä. En vielä osaa sanoa, että missä lajeissa olen mukana.

Ensi viikolla Kähärä aikoo avata kautensa myös kolmiloikassa. Viime vuonna hypätty ennätys 13,29 riittäisi sekin EM-kisapaikkaan mainiosti.

– Kaikkia lajeja aion vielä pitää mukana. Korkeus on ehkä tuloksellisesti kovin, jos miettii aikuisten tasoa. Kyllä mä luulen, että pituus ja loikkakin voi vielä mennä ihan kivasti eteenpäin, Kähärä aprikoi.

Hyvä urheilija tarvitsee myös hyvät taustajoukot. Kähärää valmentavat entinen seitsenottelija Katja Kuusela, sekä aikanaan korkeushypyn Suomen ennätyksen 230 hypännyt Juha Isolehto.

– Katja on sellainen yleisvalmentaja ja Juha on erikoistunut enemmän hyppyihin, kun hän on itsekin korkeutta hypännyt.

Harjun kisoissa ei tosin nähty kumpaakaan. Pituuspaikalla valmennusvastuuta kantoivat väliaikaisesti isä Oiva Kähärä, sekä poikaystävä Arttu Mattila, joka on niin ikään SM-tason korkeushyppääjä. Äänekosken Urheilijoita edustava Mattila on kärsinyt sairastelusta, joten hän tyytyi tällä kertaa katsojan rooliin.

– Ollaan samanikäisiä ja pyöritty aika paljon samoissa kisoissa ja leireillä, Kähärä kommentoi.

Kähärän harjoituskausi on sujunut hyvin. Tavoitteiden suhteen nuori lahjakkuus on kuitenkin maltillinen.

– Pääasia on parannella ennätyksiä. Sitten olisi tietysti hienoa onnistua tärkeissä kisoissa, nuorten EM-kisoissa ja sitten Kalevan kisoissa. Syksyn MM-kisat Dohassa eivät ole mikään tavoite vielä.

Urheiluun panostamisen ohella tulevaisuuden suunnitelmissa on suorittaa lukio loppuun neljässä vuodessa. Kähärä tanssi talvella vanhoja, joten kaksi vuotta on vielä jäljellä.

– Tarkoitus olisi ensi syksynä vaihtaa lukioon tänne Jyväskylään. Mikkelissä ei ole kuitenkaan niin hyvät olosuhteet. Seuraa en aio vaihtaa, Mikkelin Kilpa-Veikkojen kasvatti vakuutti.