18-vuotiaan Kalle Rovanperän vauhti riittäisi jo WRC-luokkaankin – vaan olisiko siinä mitään järkeä?

Kalle Rovanperä etenee autourheilijan urallaan sellaista vauhtia, että perässä ei meinaa pysyä. Rovanperällä on ikää vasta 18 vuotta, mutta rallimenestyksestä on kertynyt niin paljon pokaaleja, että Harri-isä on joutunut laajentamaan palkintokaappia.

Yleensä juuri kortin saaneet 18-vuotiaat nuorukaiset vasta aloittelevat rallin harrastamista junnusarjoissa, mutta Rovanperä on 18-vuotiaana jo rallin WRC2-luokan MM-pronssimitalisti, kolminkertainen Latvian rallimestari, kolminkertainen MM-rallin luokkavoittaja ja kolminkertainen SM-rallivoittaja.

Rovanperä on ajanut ralliautoilla jo kymmenisen vuotta ja aina hän on hämmästyttänyt vauhdillaan. Latvian rallisarjassa hän ajoi voittoja 200-hevosvoimaisella R2-luokan Citroenilla 14-vuotiaana, ja 15-vuotiaana hän käskytti 300-hevosvoimaista R5-luokan Skodaa mestaruuden arvoisesti Latviassa. Rovanperä voitti SM-rallin yleiskilpailun 16-vuotiaana ja otti ensimmäisen luokkavoittonsa MM-rallissa 17-vuotiaana.

Lopullisen läpimurtonsa lahjakas nuorukainen teki viime vuonna. Rovanperä suorastaan dominoi WRC2-luokkaa MM-ralleissa ja olisi ilman paria haaveria ottanut neljä luokkavoittoa. WRC2-voitot Walesin ja Katalonian MM-ralleista nostivat hänet lopulta MM-kolmoseksi.

– Walesissa tein täydellisen suorituksen ja oli nautinto ajaa siellä, Rovanperä toteaa yli minuutin erolla tulleesta luokkavoitosta.

– Kataloniassa piti ajaa kovempaa omiin taitoihin nähden, jyväskyläläinen tuumaa 8,5 sekunnin voittomarginaalista.

– Mutta ne molemmat voitettiin ajamalla, ja kisassa oli mukana kovia kuskeja.

Rovanperän meriiteillä kolkuteltaisiin jo nyt rallin kuninkuusluokan, WRC:n, portteja. Rovanperän manageri Timo Jouhki myöntää, että MM-sarjaan osallistuvista tehdastalleista on tullut kyselyjä, mutta niistä on kohteliaasti kieltäydytty. Rovanperä halutaan viedä MM-sarjaan kuljettajana, joka pystyy voittamaan kaikissa olosuhteissa ja kaikilla mantereilla.

– Olisin valmis kilpailemaan WRC-autolla vaikka heti. Vauhdista se ei jäisi kiinni, Rovanperä toteaa.

– Mutta ei siinä olisi järkeä. Mun pitää saada vielä lisää kokemusta, hän huomauttaa.

Rovanperä pääsi manageri Jouhkin talliin niin nuorena, että hänet voidaan kypsyttää maailmanmestariksi kaikessa rauhassa ja suunnitelmallisen ohjelman mukaan. Se tarkoittaa uran tässä vaiheessa kokemuksen kartuttamista kaikista MM-sarjan ralleista, nuottikielen hiomista, fyysisen kunnon kohottamista ja valmistautumista kaikkeen siihen, mitä voittava kuljettaja MM-sarjan kärkitallissa joutuu kohtaamaan, kuten median ja fanien odotukset.

– Totta kai haluaisin päästä ajamaan WRC-autolla, mutta ei meillä ole vielä kiire. Sen ei tarvitse tapahtua tänä vuonna eikä vielä ensi vuonnakaan, Rovanperä toteaa.

Rovanperän on tarkoitus osallistua tänä vuonna seitsemään MM-ralliin tehdastallin WRC2-luokan Skodalla sekä ajaa pari MM-rallia yksityistallin Skodalla. Hänellä on optio Skodan kanssa kaudesta 2020, mutta myös ehto sopimuksessa, että hän voi lähteä ajamaan WRC-autolla jo tänä vuonna.

Miksi Rovanperä on näin nuorena niin nopea kuljettaja? Ehkä hän on saanut vauhdin verenperintönä, sillä hänen Harri-isänsä on osallistunut 113 MM-ralliin ja voittanut niistä yhden. Merkittävämpää on kuitenkin ollut kaikenlaisilla vehkeillä ajaminen pikkupojasta lähtien. Isän avustuksella Kalle on kilpaillut kartingissa, jääradalla ja moottoripyörillä sekä ralliautolla kahdeksanvuotiaasta lähtien.

Kalle Rovanperä on myös luontainen lahjakkuus. Hänellä on erityisen hyvä tasapainotaito, poikkeuksellisen hyvä käden ja silmän koordinaatio sekä ralliautoiluun soveltuva luonne ja asenne.

– Ei ole minun kohdallani ollut vastaavaa, Jouhki totesi pari vuotta sitten.

Jouhkin mukaan Rovanperä pystyisi ajamaan kuuden parhaan joukkoon MM-rallin yleiskilpailussa, jos hän lähtisi nyt viivalle tehdastallin WRC-autolla.

– Olen samaa mieltä. Ainakin niissä ralleissa, joista mulla on kokemusta. Walesissa huomasi, että ajaminen on ihan erilaista, kun on rallissa toista kertaa, Rovanperä huomauttaa.

Viime kaudella Rovanperälle ei löytynyt vauhdeissa vastusta soralla eikä lumella. Asvalttiralleissa on vielä petrattavaa.

– Tavoitteena on kehittyä kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti asvaltilla ajamisessa. Kuntoa kohotetaan, ja kyllä vauhdissakin voi vielä parantaa, Rovanperä tuumaa kauden tavoitteista.

Rovanperä treenaa juosten, hiihtäen, kuntosalilla, moottorikelkalla ajamalla sekä erilaisten taistelulajien parissa.

– Ne kehittävät nopeutta ja kestävyyttä. Ajaessa ei ole kunto vielä koskaan loppunut, mutta kestää paremmin iskuja selkään ja muutenkin, kun on hyvässä kunnossa, Rovanperä toteaa.

Rovanperälle jokainen päivä on valmistautumista tulevaan: siihen hetkeen, kun hän istuu WRC-autossa tehdaskuljettajana. Ja se päivä koittaa ehkä jo tänä vuonna.

– En tiedä, milloin se tulee, Rovanperä sanoo äänellä, jonka perusteella tähän kysymykseen hän on saanut vastata kyllästymiseen asti.

– Se on ihan ymmärrettävä kysymys. Mutta mitä siihen nyt voi sanoa?

Kun Rovanperä päätti viime kauden kahteen WRC2-luokan voittoon, ei häneltä voi tällä kaudella odottaa muuta kuin voittoja. Menestyspaineet kasvavat.

– Ei minä kauheasti paineita ota. Omat tavoitteeni ovat ihan samat. Haluan olla nopein kuljettaja joka tilanteessa, Rovanperä linjaa.

Rovanperän kirittäjinä WRC2-luokassa nähdään mm. tallikaveri Jan Kopecky, Citroenilla kahdeksan rallia ajava Mads Östberg sekä Volkswagen Pololla ajava Ole Christian Veiby.