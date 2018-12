19 vuotta sitten Jämsä sai maailmanmestarin – Nyt Roni Kytönen pyrkii toistamaan isänsä saavutuksen

Vuosi 1999 oli erityisen loistava vuosi Vesa Kytöselle. Tuolloin, 33-vuotiaana, hän kruunasi uransa enduroajon maailmanmestaruuteen. Pari kuukautta myöhemmin syntyi poika, Roni.

Nyt, 19 vuotta myöhemmin, nuorukaiseksi kasvaneella pojalla on takanaan loistava vuosi. Hän voitti kesällä enduroajon nuorten Euroopan mestaruuden.

Euroopan mestaruus on kelpo saalis, mutta nuorelle miehelle se ei riitä. Hän aikoo jahdata tulevina vuosina isoa kalaa eli yltää isänsä tavoin jämsäläiseksi maailmanmestariksi.

– Suurin unelmani on maailmanmestaruus endurossa, Roni tunnustaa.

– Ja yksi unelma on päästä perhokalastamaan Uuteen-Seelantiin.

Lähtökohdat ison kalan jahtaamiseen ovat paremmat kuin hyvät. Viime viikolla 19 vuotta täyttänyt Roni ei tee nykyisin paljon muuta kuin treenaa moottoripyörällä ajamista isänsä tukemana.

– Keväällä loppui ammattikoulu. Kävin liiketalouden perustutkinnon. Sen jälkeen olen keskittynyt lähinnä tähän ajamiseen. Isällä olin rengassesongissa apulaisena, mutta muuten aika on mennyt ajohommissa, hän kertoo.

Vesa-isällä on Jämsässä moottoripyöriä, niiden varaosia ja myös auton renkaita myyvä liike. Samoissa tiloissa huolletaan ja säädetään Ronia ja muutamia muitakin lupauksia ajattavan Kytönen Motosport -tiimin kilpailukalustoa.

– Tähtäimessä on täysammattilaisuus. Se ei ole nykyaikana helppo homma, mutta siihen pyritään ja kaikki tehdään, että se onnistuu. Tällä hetkellä Suomessa ei taida olla muita ammattilaisia kuin Eero Remes, Roni kertoo.

Roni kipusi pyörän satulaan jo 3-vuotiaana.

– Kyllä se varmaan isän kautta on lähtenyt, hän naurahtaa.

Vesa-isä ei kiistä.

– Olen varmaankin syypää siihen, että lajivalinta on näin mennyt. Nyt täytyy vain koettaa olla mukana.

Isä korostaa sitä, että pojan menestys on tullut kovan työn kautta.

– Hänen ei ole kuitenkaan tarvinnut tehdä kaikkia samoja virheitä kuin minä.

Vakavaksi Ronin harrastus muuttui viitisen vuotta sitten, kun hän voitti luokkansa Suomen cupissa.

– Nyt tämä vaatii oikeastaan kaiken ajan ja älyttömästi treenaamista. Harjoittelu on kaiken a ja o, mutta pitää olla myös järki päässä, ettei hakkaa päätään seinään. Minulle tärkeää on myös kilpaileminen. Mitä enemmän kilpailee, sitä helpommaksi se tulee.

Ronille kertyi tänä vuonna peräti 49 kilpailupäivää useassa eri maassa. Enduron lisäksi hän kilpaili motocrossissa ja cross countryssa. Molemmista tuli SM-hopeaa. Päälaji on kuitenkin enduro.

– Maailmanmestaruudestakin lähdin ajamaan, mutta siihen en ihan kerinnyt tänä vuonna. Olin viides.

Ensi vuonna Roni kilpailee aiempaa isommalla, 250-kuutioisella nelitahtipyörällä ainakin enduron EM- ja SM-sarjoissa. MM-sarjan ajaminen on vielä hämärän peitossa.

– MM-sarjan promoottori on vähän sellainen kaveri, ettei aina oikein tiedä, mitä tapahtuu. Tiimien ja MM-sarjan välillä on vähän ristiriitaisuuksia.

EM-sarja alkaa huhtikuussa Portugalista. Sitä ennen Roni treenaa kahteen otteeseen Espanjassa. Hän lähtee loppiaisena muutamaksi viikoksi Malagaan, josta on tullut useille huippuluokan suomalaiskuljettajille erittäin tuttu treeniympäristö.

– Periaatteessa siellä on edullisempaa treenata kuin täällä. Täällä kun laitat nastarenkaat, se on 400 euroa kierros. On aika fiksua, että pystyy treenaamaan niissä olosuhteissa, joissa kilpailutkin järjestetään, Vesa valistaa.

Kumpi muuten mahtaisi voittaa iän ja pojan välisen kilpailun?

– Ei isä enää pärjää. Se luulee, että pärjää, mutta ei se pärjää, Roni väittää.

– Kun ei ole kokeiltu, ei voi tietää, naureskelee Vesa.