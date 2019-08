42-vuotias salibandylegenda Mika Kohonen jatkaa uraansa Happeessa – "Tiedän pystyväni vielä auttamaan joukkuetta"

Viime kauden piti olla Mika Kohosen uran viimeinen salibandyn huipulla. Kun pelit päättyivät keväällä, hän ei enää ollutkaan asiasta niin varma. Nyt asialle saatiin sinetti, kun Happee julkisti ensi kauden joukkueensa. Kohonen pukee hirvipaidan ylleen, kun hän teki seuran kanssa vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

– Vuosi kerrallaan mennään. Perheen kanssa puhuttiin ja mietittiin muitakin vaihtoehtoja. Lopulta se oli päivänselvää, että tulen tänne kotiin Jyväskylään vielä ainakin vuodeksi, Ruotsissa perheineen asuva Happee-kasvatti kertoo.

Lopettaminenkin oli vakavasti harkinnassa, mutta lopulta voittamisen halu ja intohimo lajia kohtaan veivät voiton. Urallaan lähes kaiken saavuttaneelta Kohoselta puuttuu myös yhä Suomen mestaruus.

– Kyllähän se lähtökohta on, että tiedän pystyväni vielä auttamaan joukkuetta. En mä täällä muuten olisi. Se vaatii aika paljon 42-vuotiaalta käydä läpi se treenaaminen ja ruokavalio ja kaikki muu. Haluan edelleen kilpailla, Kohonen vakuuttaa.

Hän on jo vuosia pelannut oikea polvi vahvasti teipattuna. Konkari välttelee juoksemista pelien ja treenien ulkopuolella sekä tekee korvaavaa fysiikkatreeniä muun muassa pyöräillen.

– Polvessahan on nivelrikko, eikä se siitä mihinkään häviä. Muuten olen ihan hyvässä kunnossa. Parempi kesä mulla on nyt kuin viime vuonna. Takana on kolme kuukautta enemmän treeniä kuin vuosi sitten tähän aikaan, Kohonen paljastaa.

4–0 -tappio Oilersille kaivelee Kohosta

Maailman parhaaksi salibandyn pelaajaksi viisi kertaa valittu Kohonen pelasi kymmenen vuotta ammattilaisena Ruotsissa Storvreta IBK:ssa Uppsalassa. Happeeseen hän palasi viime kaudeksi. Tie liigassa tyssäsi puolivälieriin Espoon Oilersia vastaan, mutta maajoukkueessa Kohonen pääsi juhlimaan maailmanmestaruutta neljättä kertaa urallaan.

– Kyllä mua kaivelee se 4–0-hävitty puolivälieräsarja. Oilers oli parempi, mutta se meidän alisuorittaminen niissä peleissä harmittaa. Se on toisaalta hyvä, että löytyy bensaa tankkiin myös joukkueen tavoitteista, eikä pelkästään omasta intohimosta ja halusta.

Related content

Kohosen sopimus vaati Happeelta erikoisjärjestelyjä, vaikka raha ei ollutkaan ratkaiseva tekijä.

– Mikan rahoitus tulee yhteistyökumppaneiden kautta. Siinä on kahdeksan firmaa mukana, jotka mahdollistavat hänen pelaamisensa täällä, viime kauteen oman uransa lopettanut edustusjoukkueen manageri Petri Kauko kertoo.

– Jos raha olisi ratkaissut, niin en täällä olisi pelaamassa. Olen ikuisesti kiitollinen ja nöyrä siitä, että yrityksiä on mukana laajalta kirjolta. Tulee kiitollinen ja nöyrä olo siitä tuesta, Kohonen kiittelee.

Perhe edellä, mutta kausi ei välttämättä ole viimeinen

Nyt salibandyikoni ei julista, että kausi olisi viimeinen. Se on toki mahdollista, mutta Kohonen ei sulje pois myöskään ensi vuoden joulukuussa pelattavia MM-kotikisoja.

– Sehän on ollut selvää, että niin kauan kuin pelaan, haluan edustaa Suomea ja kilpailla MM-kisapaikasta. Ei mulla ole semmoista vaihtoehtoa, että jos pelaan, niin en sitten pelaakaan tosissaan MM-kisoja varten. Kyllä se kilpailu pitää kestää. Valmennus päättää sitten, ketkä ovat ne parhaat pelaajat sinne kisoihin.

Kaiken edelle menee kuitenkin perhe, joka asuu koko ajan Ruotsissa, pienessä Knivstan kunnassa lähellä Uppsalaa. Kohosen vaimo käy töissä Tukholmassa ja heillä on kaksi kouluikäistä poikaa, joita isän olisi tarkoitus nähdä kauden aikana ainakin kerran kuussa.

– Sen verran kauan olen saanut pelata, että jos perhe sen vaatii, niin kyllä mä sitten kauden jälkeen kävelen auringonlaskuun ja mietin jotain muuta, vuonna 1995 liigauransa Happeessa aloittanut Kohonen toteaa.