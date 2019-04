70 000 euron jättipotti Laukaaseen – "Jotain tällaista olen hiljalleen odottanut"

Laukaalaisravuri Atupem kohosi Seinäjoella kansainvälisen kilpailun tähdeksi, sillä se ehti ensimmäisenä maalilinjalle. Kuusivuotiaan hevosen suoritus palkittiin peräti 70 000 eurolla. Ori on rekisteröity Artun-tallin nimiin, mutta eläinlääkärinä työuransa tehnyt Antero Tupamäki omistaa sen käytännössä.

– Fiilis on sanoin kuvaamaton. Jotain tällaista olen hiljalleen odottanut, mutta en vielä nyt vaan hieman myöhemmin. Parempi kuitenkin aikaisin kuin ei milloinkaan.

Kyseessä oli ainakin tähän mennessä Antero Tupamäen hevosmiesuran kohokohta. Näin oli myös Atupemiä ajaneen Santtu Raitalan kohdalla ainakin rahassa mitattuna. Kruununa oli se, että välittömästi tuli kutsu kolmen viikon päästä järjestettävään Finlandia-ajoon.

– Ihan älyttömän hienolta tuntuu. Ei osaa oikein sanoin kuvailla. Pitkin viikkoa osasi vähän haaveilla, jos kaikki menee hienosti, ollaan yksi niistä, ketkä pystyvät tämän lähdön voittamaan. Että voitettiin, tuntuu ihan uskomattomalta.

Santtu Raitala on ollut Atupemin kärryillä kaikkiaan neljä kertaa. Aina on irronnut voitto, mutta rima oli nyt asetettu selvästi aiempia kertoja ylemmäksi. Lisäksi ori oli viimeinen, joka kutsuttiin isäntäkaupungin nimeä kantavaan Race-kilpailuun mukaan. Niin tapahtui vasta maanantaiaamuna.

– Tämä on tavallaan kolmannen polven kasvatti. Emän emä on aikanaan hommattu Amerikasta. Näitä on sitten kasvatettu milloin paremmalla ja milloin huonommalla menestyksellä, Antero Tupamäki kertoi.

– Jo neljävuotiaana huomasin Atupemistä, että on jotain hyvää, kun koko ajan kehittyy. Hevonen on tehnyt paljon oikein, ja minä olen saanut olla vaan mukana. Se on äärimmäisen lunki ja helppo käsitellä, joten ori on oppinut eläkeläisen tavoille. Sekin tekee homman hauskaksi, kun ei ole koskaan huonolla päällä, kun tulee lenkiltä.

Täyden matkan ryhmässä kakkosradalta kiihdyttänyt ja yhdeksi mahdolliseksi voittajaksi arvioitu Atupem sai paikan kolmannesta parista ulkoa, mutta pääsi jatkossa toiselle radalle heti kärjen taakse, kun yksi osallistuja laukkasi.

– Kiihdytys oli yllättävän äkkiä ohi. Kuvittelin, että se olisi jatkunut pitempäänkin, Santtu Raitala hämmästeli.

– Sen jälkeen tempo oli meille aavistuksen lunkia. Olisin mielelläni ajanut matkalla vaikka sekunnin kovempaa, sillä tämä on tosissaan vauhtikestävä hevonen.

Johtanut Pastore Bob ja kolmatta rataa pitkin kirinyt Atupem työntyivät lähes yhtä aikaa maalilinjalle. Tulojärjestys jouduttiin näin ollen tarkistamaan maalikameran kuvasta. Sisällä toisena juossut Chief Orlando ehti aivan samaan rintamaan.

– Oli tosi tasaista, ja oli hienojen hevosten matsi. Atupem on vaan päästään niin kultainen, Santtu Raitala kehui.

– Jotenkin tämä hevonen tykkää voittaa näitä lähtöjä ja osaa arvioida marginaalit vielä vähän minua paremmin. Sillä on ihan älytön kilpailumotivaatio.