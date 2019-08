79-vuotias Heikkinen haastaa tänään oriit ja nuoret ohjastajat Virin Varpulla – "Häntäpäähän meitä on veikattu"

Jyväskylän Leppälahdessa, Hakapihan tilalla pikkuruisen hiekkatien päässä, asustaa tavallista sitkeämpi teräsvaari kissa ja pari hevosta seuranaan. Helmikuussa 80 vuotta täyttävä Juhani Heikkinen huhkii yhä raviohjastajana ja -valmentajana – nuorempien ohjastajien kiusaksi.

Heikkisellä on edessään mielenkiintoinen ja ehkä ikimuistoinenkin päivä. Hän osallistuu tänä iltana Killerillä viisivuotiaille suomenhevosille tarkoitettuun Keskisuomalainen Derbyyn, jonka ykköspalkinto on muhkea, 45 000 euroa.

Heikkinen ohjastaa omistamaansa ja valmentamaansa Virin Varpua.

– Virin Varpu on kilpailun ainoa tamma ja ainoa keskisuomalainen hevonen. Pirteä kaveri, vaatimaton herrasmies esittelee silmäteränsä vain aavistus ylpeyttä äänessään.

Virin Varpu yllätti ohjastajaansa myöten kaikki Killerin derbykarsinnoissa vajaat kaksi viikkoa sitten. Vähiten Toto65-pelissä pelattu hevonen ylsi karsintalähtönsä kakkoseksi ravattuaan ennätyksekseen 27,3 ake. Itse asiassa se oli karsintojen kaikista osanottajista toiseksi nopein.

– Jos on kuiva keli, Virin Varpu kyllä parantaa ennätystään vielä reilusti. Viimeksi oli huono keli. Marraskuusta lähtien se on parantanut ennätystään 5,4 sekuntia. Se on aika pajon.

Karsintaonnistumisesta huolimatta Heikkinen ei lähde finaaliin ajopuvun takki auki. Haastettavana on 11 kovaa oria.

– Häntäpäähän meitä on veikattu, mutta niin se oli karsinnassakin. Vastus on tosi kova. Ajetaan ja katsotaan, missä mennään.

Suosikeiksi Heikkinen arvioi toistaiseksi voittamattoman Lande Paukun, Vixelin ja Hiiopin.

Useita urheilulajeja elämänsä aikana harrastanut teräsvaari ei ota paineita derbyssä menestymisestä, eikä osaa kilpailua jännittääkään.

– Onhan siinä oma jännityksensä, mutta ilmeisesti siihen on tottunut. Kun olen ikäni kilpaillut kaikenlaista, niin siihen on jotenkin puutunut, eikä enää sillä tavalla jännitä. Jotkuthan jännittävät ihan mahdottomasti, mutta minulta se on mennyt ohi.

Raviohjastajakortin Heikkinen hankki 20 vuotta sitten 1 999. Sitä ennen hän ajoi koiravaljakoilla 20 vuotta. Ja menestyi.

– Kolmisenkymmentä Suomen mestaruutta tuli, kuusi Pohjoismaiden mestaruutta ja MM-tasolla olin kakkonen. Kävin kilpailemassa kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Minulla oli parikymmentä koiraa mukana. Ajoin avoimessa luokassa.

Nuorempana Heikkinen myös hiihti kilpaa, yleisurheilu ja suunnisti. Mies näyttää ikäistään huomattavasti nuoremmalta.

Heikkisellä ei ole kiirettä ajella tänään kuorma-autollaan Killerille, sillä derby starttaa vasta klo 20.15. Leppälahdesta on matkaa Jyväskylään vain 15 kilometriä.

– Aamuruokinnat ensin ja Virin Varpu saa olla tarhassa suurin piirtein neljään asti. Radalle menemme viiden kuuden maissa.

Virin Varpun lähtöpaikaksi Heikkinen valitsi kolmosradan. Tamma on aika reipas lähtijä. Karsinnassa se kiihdytti auton takaa keulaan seitsemänneltä radalta.

– Taktiikka muodostuu sen mukaan, minkälaisen paikan lähdössä saa. Viimeksi annoin Hiiopille takasuoran lopussa keulat ja ajoin sen takana maaliin.

Hippoksen tilastojen mukaan Heikkinen on ajanut 20-vuotisen uransa aikana 756 kilpailua, joista hän on voittanut 61.

Tänä vuonna Heikkiselle on kertynyt 30 starttia ja kolme voittoa. Hän arvelee, että startteja tulee tänä vuonna vielä parikymmentä. Niistä osa sopii Virin Varpulle erityisen hyvin.

– Ensi kuussa on Villimiehen tammakilpailu Lappeenrannassa ja Tammaderby Jyväskylässä marraskuussa, Heikkinen kertoo.

Hurja kolari vei sairaalaan marraskuussa

Juhani Heikkinen koki pelottavia hetkiä Killerin raveissa marraskuussa. Hän joutui hurjaan kolariin Sarmöörin ohjaksissa ja menetti tajuntansa.

– Jysäys, Heikkinen muistelee.

– Jonosta toinen hevonen käänsi ensimmäisessä kurvissa poikittain minun eteen. Eihän siinä ei ollut mitään tehtävissä. Sarmööri pamahti sen kylkeen. Kaverin hevonen kaatui, minun ajokki meni sen ylitse ja kärryhän pomppaa, kun hevonen on pitkällään. Lensin radan sivuun, osittain sinne aidan alle. Vähän tuli kolhuja, mutta niitä joskus sattuu.

Heikkinen joutui viideksi päiväksi sairaalaan.

– Aivoissa oli pieni mustelma. Jyväskylässä sanottiin, että jos se rupeaa vuotamaan, täällä ei voida tehdä mitään. Minut vietiin Kuopioon. Siellä olin kolme vuorokautta.

Jysäyksen jäljiltä Heikkinen sai takareisivamman, joka muistuttaa yhä olemassaolostaan.

– Takareisi on tunnoton ja vaikuttaa pikkuisen kävelyyn. Eikä uskalla kovin korkealta hypätä, ettei mene polvilleen.