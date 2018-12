AC Milanin kuiva kausi jatkuu – yli kuusi tuntia ilman Serie A -maalia

AC Milanin tuskailu maalinteon kanssa jatkuu Italian jalkapalloliigassa. Milan joutui sunnuntaina tyytymään 0–0-tasapeliin Serie A -nousija Frosinonen vieraana.

Frosinone oli ottelun lisäajalla jopa lähellä voittoa, mutta Milan-vahti Gianluigi Donnarumma venyi torjumaan Camillo Cianon maalintekoyrityksen.

Milan on jäänyt neljässä viime Serie A -ottelussaan peräkkäin maalitta. Se on nyt pelannut 379 minuuttia ilman maalia. Näin pitkä maaliton jakso Milanin historiassa on ollut viimeksi kaudella 1984–85.

AC Milan on ollut viime aikoina vastatuulessa. Sen pelit Eurooppa-liigassa päättyivät pari viikkoa sitten karsiutumiseen. Lisäksi Euroopan jalkapalloliitto Uefa aikoo asettaa Milanille taloudellisia rajoitteita valvoakseen, että milanolaisseura noudattaa talouden reilun pelin sääntöjä.