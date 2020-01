Aalto 34:s Bischofshofenissa – Kubacki johtaa mäkiviikkoa ennen viimeistä kierrosta

Mäkihypyn Keski-Euroopan mäkiviikon päättävän Bischofshofenin kisan ainoa suomalaisosallistuja Antti Aalto jäi kisassa avauskierrokselle. Aalto hävisi ensimmäisen kierroksen pudotuskisassa Saksan Markus Eisenbichlerille.

Aalto hyppäsi Bischofshofenin HS142-mäessä 127 metriä ja sai 117,4 pistettä. Eisenbichler hyppäsi 137-metrisen ja sai 139,8 pistettä. Aalto sijoittui lopulta kisassa 34:nneksi.

Aallon parhaaksi sijoitukseksi mäkiviikolla jäi Innsbruckin 24:s sija. Hän oli ainoa suomalaishyppääjä, joka pääsi turneella karsinnoista kilpailuihin.

Mäkiviikon kokonaisvoitossa on kiinni Puolan Dawid Kubacki, kun jäljellä on kiertueen viimeinen hyppykierros. Kubacki johtaa Bischofshofenissa hypättyään 143 metriä. Saksan Karl Geiger on 3,9 pisteen päässä ja Norjan Marius Lindvik 5,1 pisteen päässä. Kokonaispisteissä Kubackin johto Lindvikiin on 14,2 pistettä ja Geigeriin 17,2 pistettä.