Aalto selvitti tyylillä Engelbergin mäkikarsinnan

Antti Aalto läpäisi komeasti mäkihypyn maailmancupin karsinnan Sveitsin Engelbergissä perjantaina. Aalto ponnisti HS140-mäestä 128,5 metriin ja sijoittui karsinnassa 14:nneksi.

Suomen toinen edustaja Jarkko Määttä pääsi karsintahypyllään vain 113,5 metriin. Hän sijoittui 55:nneksi ja karsiutui lauantain kilpailusta.

Maailmancupin kokonaiskilpailua johtava Ryoyu Kobayashi oli karsinnan paras. Hän sai karsinnan pisimmästä 137 metrin hypystä 134,4 pistettä. Itävallan Stefan Kraft oli toinen ja Norjan Robert Johansson kolmas.

Aalto sijoittui maailmancupin edellisessä kilpailussa Nizhni Tagilissa kuudenneksi, mikä on hänen paras sijoituksensa cupissa. Maailmancupin viiden kilpailun jälkeen hän on kokonaispisteissä 12:ntena. Määttä on cupissa sijalla 48.