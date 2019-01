Aho vei Hurrikaanit voittoon: "Pari onnekasta, joskus niitä tulee"

Carolinan suomalaiskaksikko Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen oli tehokkaana, kun Hurricanes venyi 4–3-kotivoittoon Buffalosta NHL-jääkiekossa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Aho kirjasi kaksi maalia ja Teräväinen kaksi syöttöpistettä Carolinan voittaessa kuudennen kerran seitsemästä viime pelistään.

Kaudella nyt 18 kertaa maalannut Aho iski maalinsa toisessa erässä, siivittäen joukkueen loppuun asti pitäneelle karkumatkalle. Sekä 3–2- että 4–2-maali kimposivat verkkoon vastustajan kautta. Kaikki kuitenkin lasketaan.

– Minulla oli kyllä pari onnekasta. Joskus niitä tulee, niin se vain on. Hyvä voitto, Aho jutteli NHL:n sivuilla.

Teräväinen oli syöttämässä Ahon toista maalia. Lisäksi Teräväiselle kirjattiin syöttöpiste ottelun avausmaalista. Kaksikko pitää Carolinan sisäisen pörssin kahta kärkipaikkaa, Aho tehoilla 18+29 ja Teräväinen pistein 10+26.

Laineen rutikuiva kausi jatkuu

Winnipeg kukisti Detroitin 4–2, kun kakkosvahti Laurent Brossoit jatkoi hyviä otteitaan. Viimeksi ennen joulua pelannut Brossoit torjui 33 kertaa, ja hän on voittanut yhdeksän kymmenestä pelistään aloitusmaalivahtina.

Tasainen Jets sai maalinsa neljältä eri mieheltä. Kenties eniten osumaa kaipaava jäi ilman kuudennen kerran peräkkäin. Patrik Laineen rutikuiva kausi on jatkunut viime vuoden lopulta, ja kuudessa viime pelissään suomalaistykki on pelannut yhteensä 101 minuuttia tehoin 0+1. Kahdentoista viime pelinsä aikana Laine on pelannut 208 minuuttia eli lähes 3,5 tuntia ja tehnyt sinä aikana yhden maalin.

Aleksander Barkov keräsi syöttöpisteen, mutta Florida Panthers taipui Calgarylle 3–4. Panthers on hävinnyt viisi peliä putkeen ja on vajonnut NHL:n itälohkossa kymmenenneksi.

Vielä tuplasti pahempaa vauhtia taapertaa Anaheim. Kotitappio Pittsburghille maalein 4–7 oli Ducksille kymmenes häviö peräjälkeen, ja se on pudonnut länsilohkon nelossijalta yhdeksänneksi.