Aikuisurheilu on yhteisöllisyyttä yli seurarajojen, vakuuttaa JKU:n Anne Virtanen – Jyväskylän Hipposhallissa mitellään SM-mitaleista

Teräsvaareja, takavuosien huippuyleisurheilijoita, timanttisen kovassa iskussa olevia mummoja ja tavallisia kuntoilijoita, jotka pitävät kuntoaan yllä perinteisessä lajissa kilpailemalla.

Jyväskylässä viikonloppuna pidettävät aikuisurheilun SM-kisat nostavat näkyviin satoja mielenkiintoisia urheilutarinoita. Jokainen tarina on omanlaisensa ja siksi ne ovat niin hienoja.

Yhden tarinan kertoo kisoja isännöivän Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Anne Virtanen, joka kilpailee viikonlopun aikana useassa lajissa 45-vuotiaiden sarjassa.

Virtanen on eräänlainen yleisurheilukentille palaaja.

– 15–16-vuotiaaksi harrastin yleisurheilua. Enimmäkseen ottelua, Virtanen kertoi.

Sen jälkeen toisenlaiset ottelut veivät Virtasen pois yleisurheilukentiltä. Moni muistaa Virtasen erinomaisena Happeen puolustajana, joka oli voittamassa salibandyn SM-hopeaa keväällä 2009. Kirkkain muisto palloilijan uralta on kuitenkin syksyltä 2001, jolloin hän ratkaisi Happeelle Suomen cupin voiton jatkoaikaosumallaan.

– Karvasin itse pallon pois vastustajalta ja pääsin laukomaan. Veto meni tietenkin päin maalivahtia, mutta sitten omasta riparista sain nostettua pallon verkkoon, Virtanen muisteli.

Vastaavaa tähtihetkeä hän ei ainakaan toistaiseksi ole yleisurheilukentällä kokenut.

– Jo heti kisoissa oli kyllä hyvä fiilis siksi, että olin lähinnä yllättynyt, että näillä pohjilla pystyi heti kilpailemaan ihan hyvällä tasolla. Mutta olihan toisaalta salibandyssakin oheisharjoitteet hyvin yleisurheilun kaltaisia.

Yleisurheilukentille Virtanen palasi vuonna 2012.

– Menin vain JKU:n treeneihin ja jo reilun kuukauden päästä olin kisoissa.

– JKU:lla on vain loistavaa toimintaa myös aikuisurheilussa. On monen eri lajin treeniryhmiä, ja on eri ryhmiä eri tason yleisurheilijoille. Itse olen ollut lähinnä pikajuoksun treeniryhmässä. Se on hyvää vastapainoa sille, että talvisin yritän hiihtää mahdollisimman paljon.

Aikuisyleisurheilun juttu on yhteisöllisyys, joka Virtasen mukaan toimii erinomaisesti yli seurarajojen. Esimerkiksi hän heittää niin ikään 45-vuotiaiden sarjassa kilpailevan entisen arvokisaedustajan Tiia Hautalan. Entinen ottelija on yhä huikeassa kunnossa, sillä Hippoksella Hautala leiskautti pituuskisassa lukemiin 533.

– Hän ottaa todella mukavasti muut mukaan ja antaa myös vinkkejä. Ja kyllähän hänen hyppäämisessään näkee, että tekniikka on joskus laitettu kuntoon, Virtanen ihasteli.

Virtanen itse seurasi pituuskilpailua sivusta. Syy siihen oli hieman hupaisakin, sillä hän unohti aamulla varmistaa osanottonsa.

– Menin callingiin ja huomasin vasta siellä, että eihän täällä nimeäni ole. Enkä kyllä tosiaankaan ruvennut ruikuttamaan itseäni mukaan. Säännöt ovat sääntöjä, Virtanen hymyili omalle virheelleen.

Lauantaina Virtanen kilpaili kuulantyönnössä ja korkeushypyssä. Kuulassa hän oli neljäs ja korkeudessa Virtanen niiasi ainoana osanottajana hieman turhankin helposti Suomen mestaruuden.

– Jos SM-mitali tulee hyvällä tuloksella, niin silloin se tuntuu erityisen hyvältä. Jos se taas tulee sen vuoksi, että on vähän osallistujia, niin sitten ei niinkään.

Jyväskyläläisurheilijan mukaan aikuisyleisurheilussa onkin hienoa se, että voi kilpailla nimenomaan itseä vastaan. Se tosin on hieman raakaa peliä urheilijan näkökulmasta, koska luonnollista on, että iän myötä ennätysten parantaminen käy koko ajan vaikeammaksi.

– Totuus on, että askel lyhenee ja kimmoisuus heikkenee. Mutta toisaalta vanhemmissa sarjoissa myös välineet vaihtuvat, joten tulokset ovat jollain lailla vertailukelpoisia.

– Ja jos oikein muistan, niin hyppään tällä hetkellä vauhdittomissa hypyissä parempi tuloksia kuin joskus lukion testeissä. Eli on aikuisuus sujunut melko onnistuneesti, Virtanen myhäili.

Ja on syytä epäillä, että onnistunutta aikuisuutta on edessä jatkossakin. Sen verran hyvin yleisurheilu sopii kaikenikäisille.