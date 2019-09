Aitajuoksija Elmo Lakkaa ei valittu MM-joukkueeseen – Nyt Antti Pihlakoski selventää valintakohua: "Järjestelmä on hankalasti ymmärrettävä ja sekavan oloinen"

Aitajuoksija Elmo Lakan valitsematta jättäminen yleisurheilun Dohan MM-kisoihin on herättänyt ihmetystä viime päivinä. Myös Keskisuomalainen uutisoi aiheesta viime lauantaina, jolloin selvisi, että ajan 13,49 kesällä juossut Lakka ei saa kutsua kisoihin.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) JA Euroopan yleisurheiluliiton (EA) hallituksen jäsen Antti Pihlakoski selvensi tilannetta maanantaina Suomen Urheiluliiton sivustolla julkaistussa kolumnissaan. Hänen mukaansa valinta meni oikein, mutta valintajärjestelmässä on parantamisen varaa.

– Kaikki on mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan, mutta huonoa on se, että nykyteknologialla tämä asia olisi voitu hoitaa 24 tai 48 tunnissa. Nyt tämä on löysässä hirressä roikkumista monilla urheilijoilla eri puolilla maailmaa. Ei pelkästään Elmolla, Pihlakoski kommentoi Keskisuomalaiselle.

Lakan sijoitus 110 metrin aitajuoksun MM-tilastossa on 37, mutta häntä ei silti valittu 40 MM-kisaurheilijan joukkoon. Paikat menivät 35 kisarajan 13,46 rikkoneelle urheilijalle, villillä kortilla Oseanian mestarille ja neljälle urheilijalle, joiden kotimaa voi ilmoittaa MM-kisoihin vain yhden mies- ja naisurheilijan. Nämä urheilijat tulevat Pihlakosken mukaan niin sanotuista kehitysyhteistyömaista, joista ei pääsisi ollenkaan urheilijoita kisoihin tulosrajoilla. Miesten pika-aidoissa tämän valintaseulan läpäisivät juoksijat Senegalista, Haitista, Laosista ja Komorin saarilta.

Pihlakoski pitää ongelmallisena, että näiden "unqualified"-urheilijoiden maksimimäärää ei ole asetettu valintakriteereihin, koska juuri se herättää epätietoisuutta Lakan kaltaisten kisapaikkaa lähellä olevien urheilijoiden osalta.

– Ehdotukseni on, että kiintiöitäisiin nämä kehitysyhteistyömaiden paikat maksimissaan kolmeen urheilijaan per laji. Paikat annettaisiin näille maille urheilijoiden paremmuusjärjestyksessä, Pihlakoski toteaa.

Hämmennystä aiheutti sekin, että yleisurheilun Tilastopaja-tietokannassa kummittelee kisoihin pääsevien joukossa Lakkaa hitaamalla tilastoajalla belgialaisen Michael Obasuyin nimi, vaikka hän ei täytä valintakriteerejä. Kyse on kuitenkin virheellisestä merkinnästä. Pihlakoski lähetti Keskisuomalaiselle lopullisen listan valituista urheilijoista. Tällä listalla viimeisenä läpimenijänä on australialainen Oseanian mestari Nicholas Hough ajalla 13,52. Lakka on sijalla 37 samalla ajalla kahden muun urheilijan kanssa. Kisapaikkaan olisi Lakan osalta vaadittu aika 13,46, joka on myös Dohan kisojen tulosraja.

– Järjestelmä on hankalasti ymmärrettävä ja sekavan oloinen. Uskon, että seuraavissa MM-kisoissa USA:n Eugenessa 2021 valintaprosessi on rivakampi, Pihlakoski sanoo.

Se on joka tapauksessa selvää, että Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Elmo Lakkaa ei Dohan MM-kisoissa nähdä.

– Elmolle toivotan tsemppiä ja näyttämisen halua. Lahjakas mies, hyvä harjoittelu ja mikään kriteeri ei enää estä osallistumista arvokisoihin – ja niitä on ensi kesänä kaksi, Pihlakoski päättää kolumninsa.