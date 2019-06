Ajajat tahtoivat jatkaa kilpailua Imatranajoissa – kuolemaan johtaneen onnettomuuden alustavassa tutkinnassa ei havaittu turvallisuuspuutteita

Imatranajojen järjestelyissä tai turvatoimissa ei havaittu puutteita lauantaina Superbike-luokan kilpailussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen tehdyissä ensimmäisissä tutkimuksissa. Järjestäjät saivat sen ansiosta luvan jatkaa kilpailuja, ja osanottajat päättivät aamukokouksessa ajaa myös sunnuntain lähdöt.

Sveitsiläinen kilvanajaja Mathias Gnägi, 32, sai surmansa sadekelissä ajetun Superbike-luokan lähdön kuudennella kierroksella lauantaina. Kuljettaja ajoi ulos radan suoralla osuudella. Tilanteessa ei ollut osallisena muita kilpailijoita.

Järjestäjät kävivät tapauksen läpi Moottoriliiton kanssa lauantai-iltana.

– Tapaturma ei aiheutunut radan turvallisuuspuutteesta, ja Moottoriliitto antoi luvan ajaa sunnuntaina, Imatranajojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Sami Backman taustoitti kilpailupäätöstä.

Lopullisesti asiasta päättivät kilpailijat sunnuntaiaamun ajajakokouksessa.

– Järjestäjän kannalta päätös oli yksinkertainen, kun ajajat halusivat kilpailla. Järjestäjän tulee silloin järjestää kilpailu, Backman jatkoi.

Neljäs kuolemaan johtanut onnettomuus

Lauantain onnettomuus on neljäs kuolemaan johtanut tapaus Imatranajojen historiassa. Englantilainen Vernon Cottle kuoli vuoden 1964 kilpailussa, skotlantilainen John Taylor 1982 ja katsoja vuoden 1986 tapahtumassa.

Katsojan kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen Imatranajoja ei ajettu 1987–2015.

– Tärkein velvollisuutemme on turvata yleisön turvallisuus, Backman muistutti.

Ajajien riskin järjestäjä joutuu hyväksymään.

– Riski on olemassa, mutta kuljettajat ovat itse tehneet päätöksen ajaa näillä vaarallisimmilla radoilla eli moottoriradoilla. Jos sitä ei siedä, silloin ei pidä ryhtyä järjestäjäksi. Esimerkkinä tästä on vaikka Mansaaren kilpailu, Backman viittasi brittikilpailuun, jossa on kuollut yli 250 ajajaa 1907–2019.

Poliisi ja tutkijalautakunta jatkavat Gnägin onnettomuuden tutkintaa.