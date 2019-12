Ajankäytön mestari johdattaa Suomen salibandynaiset MM-kultajahtiin

Salibandyvalmentaja Lasse Kurrosen kalenteri on täynnä, mutta hetkittäin kaoottisista tunnelmista huolimatta perhe-elämän, siviilityön ja naisten maajoukkueen päävalmentajan tehtävien yhdistäminen onnistuu mainiosti.

– Joskus on hässäkkäviikko, kun töissä on kiirettä ja pitäisi tehdä maajoukkuetöitä. Esimerkiksi lokakuun lopussa kasaantui töitä sillä aikaa, kun olimme maajoukkueen kanssa EFT-turnauksessa Tshekissä.

Samaan sumaan osui myös MM-joukkueen valitseminen.

– En uskaltanut tunteja laskea. Sen verran pitkiä päiviä oli, 34-vuotias Kurronen myöntää.

Miehen siviilityö ei ole mikä tahansa aivot hyllylle -toimi, vaan Kurronen johtaa Lappeenrannassa noin 70 työntekijän konepajayritystä. Miten vaativan työn yhdistäminen valmentamiseen on mahdollista?

– Vaativa ja vaativa, ainakin on paljon vastuuta. Liikevaihto on 12 miljoonaa euroa, ja se tulee pääosin ulkomailta. Siviilityössä on oma hommansa, mutta työ ja valmentaminen tukevat hyvin toisiaan. Kalenterin kanssa saa olla tarkkana, Kurronen myöntää.

– Tykkään molemmista töistä, joten se ei kuormita ainakaan vielä, sanoo lähes neljä vuotta maajoukkuetta luotsannut Kurronen.

Naisten maajoukkue hyvässä asemassa

Kurrosen aikakaudella Suomi on saavuttanut MM-hopean 2017. Maajoukkue otti hopeaa myös vuosina 2011, 2013 ja 2015, joten kultanälkä 7.–15. joulukuuta Sveitsissä pelattavissa MM-kilpailuissa on kova.

Suomi on kuusi edellistä mestaruutta voittaneen Ruotsin tavoin suuri ennakkosuosikki. Kahden vuoden välein järjestettävissä MM-kilpailuissa Suomi on kukitettu kaksi kertaa voittajana, mutta mestaruudet ovat vuosilta 1999 ja 2001.

Lajin taso on laajentunut noiden vuosien jälkeen, mutta Ruotsi hallitsee maajoukkuetasolla ja kovatasoisella liigallaan. Suomen MM-joukkueen runko pelaa Ruotsin ja Sveitsin liigoissa, mutta päävalmentajan mukaan maajoukkueen toimintaedellytykset ovat kilpailukykyiset Ruotsin kanssa.

– Mitään ei ole tarvinnut jättää tekemättä, joten resurssit ovat kunnossa. Se oli yksi ehto myös jatkosopimuksesta neuvoteltaessa, lokakuussa kahden vuoden jatkopestin tehnyt Kurronen avaa.

– Menneelle kesälle saimme yhden leirin lisää edelliseen projektiin verrattuna. Olen tyytyväinen liiton panostuksiin ja siihen, että miehet ja naiset ovat liikkeellä samoilla resursseilla. Ennen arvokilpailuja on samat lämpöleirit, ja leiripäivien määrä on muutenkin sama.

Kotijoukkojen tuki on tärkeä

Kurrosen mainitsema lämpöleiri toteutettiin marraskuun lopussa Teneriffalla. Maajoukkue jätti mailat kotiin ja kasvatti ryhmähenkeä. Iskukyky MM-kilpailuihin lähtiessä on hyvä, kun loukkaantumisia ei ole tullut ja alkukaudesta vammojaan parannelleet My Kippilä ja Alisa Pöllänen ovat pelikunnossa.

Kippilän ja Pölläsen lisäksi joukkueessa kansainvälisen tason kokemusta edustavat muun muassa viidensiin MM-kilpailuihinsa valmistautuva puolustaja Mia Karjalainen sekä Kaupin tehokaksoset Oona ja Veera.

Maajoukkueessa Kurrosella on johdettavana reilun 20 naisen joukko, mutta siviilityössä alaiset ovat pääasiassa miehiä. Työn ja maajoukkueen aikataulut limittyvät hyvin yhteen, mutta asioiden yhdistäminen ei onnistuisi ilman kotijoukkojen tukea. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.

– Vaimo on suurin tukija. Jos sieltä ei tulisi ymmärrystä, niin ei tästä tulisi mitään. Hän ymmärtää, mitä tämä vaatii, koska hän on entinen huippu-urheilija, Kurronen kiittelee.