Ajax pommitti Real Madridin kauden entistä synkemmäksi – madridilaisten valtakausi päättyi Mestarien liigassa

Jalkapallon Mestarien liigan kolmen edelliskauden voittajaluettelo on ollut yksitoikkoista luettavaa: Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Neljän suoraa ei kuitenkaan tule, sillä Ajax pudotti hallitsevan mestarin neljännesvälierissä häikäisevän esityksen jälkeen.

Madridilaisjätti oli voittanut avausosan vieraissa 2–1, mutta kotikentällään se jäi pahasti Ajaxin jalkoihin. Huikean ottelun pelanneet amsterdamilaiset murskasivat Realin vieraissa 4–1 ja nappasivat jatkopaikan yhteismaalein 5–3.

Tiistain toisessa neljännesvälieräparissa Tottenham eteni selvällä 4–0-yhteistuloksella kahdeksan parhaan joukkoon. Lontoolaiset olivat voittaneen kotonaan Borussia Dortmundin 3–0, ja tiistaina saksalaisryhmä taipui kotonaan 0–1-tappioon.

Ajax aloitti ottelun erittäin vahvasti, ja 18 peliminuutin jälkeen vierasjoukkue johti jo kahdella maalilla.

Hakim Ziyech laukoi Ajaxin johtoon, kun Madridin kamppailusta oli takana seitsemän minuuttia. Ottelun 18. minuutilla David Neres vei amsterdamilaiset kahden maalin karkumatkalle Dusan Tadicin loistavan esityön jälkeen.

Puolustuspäässä pahasti tuuliajolla ollut Real sai pallon avauspuoliajalla kahdesti maalikehikoihin. Kotijoukkueelle tuskaa toivat Vinicius Juniorin ja Lucas Vazquezin ensimmäisen puoliajan loukkaantumiset.

Mainion ottelun pelanneen Tadicin komea ylänurkkalaukaus vei vieraat kolmen maalin johtoon runsaan tunnin kohdalla. Tilannetta tarkasteltiin pitkään videolta, sillä pallo näytti käyneen kentän rajojen ulkopuolella. Osuma kuitenkin hyväksyttiin.

Marco Asensio laukoi kotijoukkueen 70. minuutilla kahden osuman päähän. Ajax iski kuitenkin vielä kerran, kun Lasse Schönen vapaapotku painui takanurkkaan.

Realin kausi on ollut synkkä, sillä se on jäänyt Espanjan liigan mestaruustaistelussa sivuosaan. Myös Espanjan cupista on tullut lähtö, ja nyt päättyi urakka Mestarien liigassa.

Madridilaisten päävalmentajana viime lokakuussa aloittaneen Santiago Solarin aika Realin peräsimessä uhkaa jäädä lyhyeksi.

Tottenham juhli jatkopaikkaa

Dortmund pyöritti avausjaksolla peliä Tottenhamia vastaan ja loi maalipaikkoja. Lontoolaisvieraiden maalivahti Hugo Lloris venyi kuitenkin hyviin torjuntoihin.

Harry Kanen toisen jakson alun maali käytännössä haihdutti Dortmundin toiveet jatkopaikasta.

Mestarien liigan neljännesvälierissä pelataan keskiviikkona ottelut PSG–Manchester United ja Porto–AS Roma.