Alaikäinen pelaaja kertoi jalkapallovalmentajan häirinneen seksuaalisesti: valmentaja sai potkut, mutta jatkoi uuteen seuraan

Suomen Palloliitto kertoi sunnuntaina, että liiton jäsenseuran alaikäinen pelaaja on kertonut joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi seurassaan. Tyttöpelaaja oli tapahtuma-aikaan 15-vuotias, ja hän kertoo valmentajansa häirinneen häntä seksuaalisesti sosiaalisessa mediassa ja viestein.

Palloliitto on pyytänyt tapauksesta selvitykset valmentajalta ja valmentajan entiseltä ja nykyiseltä seuralta sekä ollut yhteydessä pelaajan vanhempiin ja Suomen urheilun eettiseen keskukseen (Suek). Valmentaja on asetettu toistaiseksi valmennuskieltoon nykyisessä seurassaan. Palloliitto ei toistaiseksi kommentoi, mikä on valmentajan kanta hänen toiminnastaan kerrottuun.

Tapaus tuli yllättäen ilmi torstaina koronapandemian takia peruuntuneen tyttöjen Stadi Cupin podcast-tallennetta nauhoitettaessa.

Nykyisin 16-vuotias pelaaja oli ohjelmassa kertonut kärsineensä viimeksi kuluneen vuoden aikana motivaatio-ongelmista. Hän sanoi syyksi seksuaalisen häirinnän.

– Se oli aika iso paikka, ja tuntui siltä, ettei enää ollenkaan haluaisi jatkaa futista, pelaaja kuvaili.

Tapaus vaivaa ajoittain

Häirinnän kohteeksi joutunut pelaaja kertoi lopulta vanhemmilleen, jotka veivät asian seuralle tiedoksi. Valmentajan kuulemisen jälkeen seura irtisanoi tämän viime vuoden heinäkuussa.

Palloliiton mukaan seura on pääkaupunkiseudulta.

Pelaajan vanhemmat selvittivät viesteihin myös poliisin kannan, mutta viestit eivät täyttäneet viranomaisten mukaan rikoksen tunnusmerkistöjä.

Pelaaja pelaa edelleen jalkapalloa, ja peli-ilo on vähitellen palautunut. Häirintätapaus vaivaa häntä kuitenkin ajoittain.

Entinen seura panttasi tietoa

Palloliitto on pyytänyt valmentajan entiseltä seuralta selvitystä, miksi liitto ei saanut asiasta tietoa aiemmin.

Sen sijaan valmentajan nykyistä seuraa Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen kiittää esimerkillisestä ja vastuullisesta asian hoitamisesta.

– Yhteistyö pelaajan, perheen sekä seuran kanssa on ollut erittäin avointa, mikä on auttanut asian selvittämisen suhteen, Huttunen kehuu.