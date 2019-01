Alamäkiluistelukisa poistuu Jyväskylästä, mutta miksi? "Rataa on pidetty yhtenä maailman parhaista"

Alamäkiluistelun MM-osakilpailu järjestetään 2. helmikuuta Jyväskylässä toistaiseksi viimeistä kertaa. Reb Bull Finland Oy:n Isak Kullman kertoo, että kyseessä on "luonnollinen kierto" – neljä järjestettyä kilpailua samassa kaupungissa on maailman mittakaavassa pitkä aika.

– Mitään dramatiikkaa vetäytymiseen Jyväskylästä ei liittynyt. Osakilpailu samassa kaupungissa neljättä vuotta putkeen on pitkä aika maailmallakin, Kullman kertoo.

– Esimerkiksi kannattamattomuudesta ei ole kyse. Jyväskylässä on ollut hyviä yleisömääriä ja kilpailijat ovat pitäneet rataa yhtenä maailman parhaista: se on pitkä, se vaatii luisteluvoimaa ja on luonnonjäätä upeissa maisemissa.

Red Bullin alamäkiluistelun MM-sarja muodostuu kolmenlaisista osakilpailuista, joissa menestymisestä jaetaan pisteitä eri suuruusluokissa. Pienempiä pistemääriä ansaitaan ATSX250- sekä ATSX500-osakilpailuista, Crashed Ice -osakilpailusta jaetaan suurin potti. Tällä kaudella Crashed Ice -osakilpailu on järjestetty joulukuun alussa Japanin Jokohamassa ja loppukauden aikana vielä Jyväskylän lisäksi Yhdysvaltojen Bostonissa.

Yhteensä erisuuruisia osakilpailuja järjestetään talven aikana yhdeksän.

– Tarkoituksena alunperin on ollut kasvattaa alamäkiluistelusta varteenotettava talvilaji, jossa ollaan onnistuttu.

Kullmanin mukaan kisapaikkoja on vaihdeltu säännöllisesti maiden sisäpuolella. Syynä tähän on se, että lajille on haluttu uusia yleisöjä ja harrastajia. Siitä, kisataanko ensi talvena Suomessa alamäkiluistelussa ja mahdollisesti missä mittakaavassa, ei vielä ole tietoa.

– Uusi kilpailukalenteri julkaistaan loppukesästä, jolloin vahvistuvat uudet kisakaupungit.

– Tae lajin kasvamiselle on vahva lajiliitto ja jatkuvasti kasvava harrastajamäärä. Nyt Crashed Ice -osakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran Aasian mantereella, mikä kertoo lajin kasvusta maailmanlaajuisesti, Kullman sanoo.