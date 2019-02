Alamäkiluistelun MM-osakilpailu nyt viimeistä kertaa Jyväskylässä – Ei kai hauskuus tähän lopu? "Odotinkin, että paikka vaihtuisi"

Alamäkiluistelun MM-sarjan kovimman luokan osakilpailu, Red Bull Crashed Ice -tapahtuma, järjestetään perjantaina ja lauantaina Laajavuoressa jo neljännen kerran.

Kyllä: jo. Jyväskylässä on hieman harmiteltu, että tutuksi käynyt keskitalven festivaali poistuu, mutta totuus on, että jyväskyläläiset ovat saaneet nauttia tämän mittaluokan tapahtumasta poikkeuksellisen pitkään.

MM-sarjassa on kolmen tason kilpailuja, kansantajuisesti 1000, 500 ja 250 pisteen kilpailuja. Ensimmäinen tuhannen pisteen Crashed Ice -kilpailu käytiin joulukuussa Japanin Yokohamassa, toinen on viikonloppuna Jyväskylässä ja kolmas viikon päästä Yhdysvaltain Bostonissa. Rautalammilla kisattiin kaksi viikkoa sitten 250 pisteen Riders Cup -kilpailu.

– Odotinkin, että paikka vaihtuisi. Lajin luonteeseen kuuluu, että ollaan jokunen vuosi samassa paikassa. Tämä on ihan luonnollista kiertoa, Suomen Alamäkiluisteluliiton puheenjohtaja Arttu Pihlainen kertoo.

Joillakin paikkakunnilla kisa on ollut vain kerran. Kyse ei siis ole siitä, etteikö lajiväki viihtyisi Jyväskylässä. Päinvastoin.

– Laskijat ovat viihtyneet täällä todella hyvin. Täällä kaikki toimii helposti ja mukavasti, Pihlainen kertoo.

Tapahtuman poistuminen Laajiksesta on herättänyt vielä melko harvalukuisessa lajiväessä huolen siitä, rakennetaanko Jyväskylään tulevina talvina alamäkiluistelurataa lainkaan. Muulloin kuin Red Bullin markkinointitapahtuman yhteydessä radan käyttö on melko vähäistä.

– Näinhän se on, että jos liikuntapaikka rakennetaan, siellä olisi oltava käyttäjiä, että saisi kulut katettua. Toki joka vuosi on käynyt enemmän porukkaa, ja meillä on jopa alamäkiluistelukoulu, jossa kävijöiden ikähaarukka on aika iso. Laji kyllä tuntuu kiinnostavan, Laajiksen toimitusjohtaja Lasse Niivuori kertoo.

Jääkourun rakentamisen ja ylläpidon vaatima työmäärä on valtava – paljon suurempi kuin moninkertaisesti kävijöitä vetävien laskettelurinteiden.

– Eikä pelkkä Crashed Ice -tapahtuma tee tästä kovin hyvää bisnestä työmäärään nähden. Mutta olemme halunneet olla mukana, sillä tämä on tarjonnut meille ja Jyväskylälle hyvää näkyvyyttä, ja tämä on ollut kalenterissa sopivassa kohdassa, Niivuori sanoo.

Ratkaisua radan tulevien vuosien kohtalosta ei ole tehty.

– Totta kai on toiveissa, että toiminta jatkuisi tässä. Se, että Crashed Ice ei jatku, ei tarkoita, ettei laji jatku. Kyseeseen voi tulla myös joku muu kilpailu kuin MM-sarjan päätapahtuma. Mutta jatkosta käydään keskusteluja talven ja kevään aikana, Niivuori sanoo.

Lajin kannalta Laajiksen radan säilyminen olisi tärkeää, mutta lajin status on vielä sellainen, että ratojen rakentaminen on yrittäjien ja talkoolaisten varassa.

– Tavallaan tätä voisi verrata nykyajan mäkihyppyyn. Jos suorituspaikat pitäisi rakentaa käyttäjien rahoilla, ei tulisi mitään. Mutta mäkihypyllä on olympiastatus, jolla laji rahoitetaan, Arttu Pihlainen vertaa.

– Crashed Icen poistuminen sinänsä ei ole lajille katastrofi. Nämä ovat hyviä näyteikkunoita, mutta lajikulttuuri kehittyy kilpailuissa, joissa useampi pääsee kokeilemaan.

Näyteikkunat tosiaan näyttävät komeilta, etenkin televisiossa.

– Mitenköhän moni ihminen on nähnyt Laajiksen ja Jyväskylän televisiossa tämän kisan ansiosta? Ei ihan huono suoritus siihen nähden, että aloitimme tyhjästä ja täysin omin voimin vuonna 2014, Niivuori huomauttaa.

Mutta lajin lähtövaatimukset rajaavat potentiaalista harrastajakuntaa. Pitää olla ainakin perusluistelutaito ja jonkinlaiset suojukset. Lisäksi kausi on hyvin lyhyt. Siksi lajin rakenne on erikoinen.

– Yleensä lajeissa on iso massa pohjalla, mutta tässä lajissa ylhäällä on tällainen sarja eli näkyvä timantti, ruohonjuuritasoa ei juuri lainkaan. Mutta koko ajan kehitytään, ja uskon, että lajilla on potentiaalia kasvaa. Ei miksikään valtavien massojen lajiksi, mutta nyt on jo huomattu, että Jyväskylän ja Rautalammin ratojen ansiosta on tullut paljon nuoriakin mukaan, Pihlainen iloitsee.

Niinhän se tahtoo olla, että suorituspaikkojen myötä tulee myös harrastajia. Ja tällä hetkellä yksi maailman parhaista suorituspaikoista on Jyväskylässä.