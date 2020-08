Alaphilippe tunteikkaaseen voittoon Tourilla – omisti voiton isälleen

Ranskalaispolkija Julian Alaphilippe nappasi uransa viidennen etappivoiton maantiepyöräilyn kuninkuuskisassa Ranskan ympäriajossa eli Tour de Francessa, kun hän vei Nizzan tienoilla ajetun sunnuntain etapin. Alaphilippe omisti voiton isälleen Jolle, joka kuoli kesäkuussa 80 vuoden iässä.

– Tourilla voittaminen on aina erityistä. Vuosi on ollut outo, mutta olen jatkanut työntekoa kovista ajoista huolimatta. Haluan omistaa tämän voiton isälleni, tämä on minulle tärkeää, voittaja totesi maalissa.

Alaphilippe otti samalla Tour-kärkimiehen keltaisen paidan. Hän piti paitaa viime vuonna 14 päivän ajan ja sijoittui lopulta kisassa viidenneksi. Ranska odottaa yhä kotimaista voittajaa Tourilla, viimeisimmästä isäntämaan ykkössijasta on jo vierähtänyt pitkä aika (Bernard Hinault ja vuosi 1985).